La Junta de Andalucía apuesta por «acuerdos reales» para proteger Doñana

Llevaba más de un año sin convocarse el Consejo de Participación de Doñana a pesar de los acuciantes asuntos que se ciernen sobre el espacio protegido, como la sequía –ahora más aliviada por las últimas lluvias– o el plan de regadíos que baraja la Junta. Ya ha quedado saldada esta deuda, una cita en la que el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, insistió en la necesidad de llegar a «acuerdos reales» para «proteger, conservar y proyectar el futuro de Doñana».

En el encuentro se repasaron los temas más relevantes de la memoria de 2021 y se analizó el Plan de Trabajo para 2023, en el que se detallan las actuaciones que se llevarán a cabo. Sin embargo, la buena noticia es la lluvia que cae sobre toda Andalucía y que ha cambiado por completo el paisaje de las marismas de Doñana. Estas precipitaciones «vienen a aliviar una situación ciertamente complicada», aseguró el consejero, quien señaló que «no podemos olvidar que nos encontramos en un año especialmente seco que está teniendo consecuencias graves para todo el territorio y también para los espacios naturales protegidos de Andalucía, y Doñana es un claro ejemplo de ello».

No obstante, puntualizó que no está lloviendo «lo suficiente», por lo que «no podemos llevarnos a engaños». «Esta lluvia viene a paliar una situación que no es solucionable, por lo que es importante que en el seno del Consejo de Participación todos los que representamos instituciones con competencias directas sobre ese territorio seamos capaces de alcanzar acuerdos que nos lleven a adoptar decisiones de cara a futuro para garantizar los valores ecológicos de Doñana».

«Esa va a ser siempre la línea de trabajo, tenemos toda la predisposición», dijo, no son antes defender que «tenemos que ser capaces de hablar de todo lo que sea importante pero en un tono constructivo».

El plan de ordenación de regadíos es un asunto que generó polémica en la anterior legislatura. También está marcando el inicio de esta. El consejero reiteró su voluntad de llegar a un amplio acuerdo «en un ambiente sereno, sosegado y bajando el diapasón de la crítica política», teniendo en cuenta una línea roja «infranqueable: la salvaguarda de los valores ecológicos de Doñana».

Otros temas que se abordaron en el encuentro fueron los trabajos específicos para proteger especies clave como el lince, el águila imperial o la cerceta pardilla o las actuaciones previstas en la zona de Las Peñuelas, afectada por el incendio de 2017.

Por su parte, el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, apostó por que desde este órgano «se fundamente y cimente» el crecimiento de un programa de trabajo para este espacio protegido porque «Doñana nos necesita a todos». Sobre el plan de ordenación de regadíos, recordó que «está vigente, aprobado y publicado y se está desarrollando». A su juicio, «hay que desarrollarlo y si se quiere cambiar pues habrá que empezar a discutirlo».