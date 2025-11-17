Abre sus puertas "The Sherry Gallery", el primer museo dedicado al vino de Jerez

El pasado mes de octubre, abrió las puertas The Sherry Gallery, en Jerez de la Frontera. Más que un museo, The Sherry Gallery es unviaje al alma del vino de Jerez, un recorrido por su historia, su cultura, su legado que invita a mirar, escuchar, oler, tocar y saborear con los cinco sentidos.

Su musealización ha sido concebida para respetar la esencia del edificio y permitir que la historia siga respirando entre sus paredes. Sus espacios combinan rigor y belleza, tradición y tecnología, invitando a descubrir, sentir y comprender un vino irrepetible. La visita comienza con la bienvenida en el patio interior y continúa en la primera planta con la sala de audiovisuales, la sala del Jerez y la sala del brandy.

Museo "The Sherry Gallery" de Jerez La Razón

En la segunda planta se puede contemplar diferentes secciones como la Industria Gráfica, Visor de Etiquetas, Viñas y Pagos, Visor de botellas históricas, Embotellado, Aromas y laboratorio, Producción y elaboración del Jerez, Clasificación de los vinos, Tonelería, Andana de botas y Visor del Glosario. La misma, incluye también tres salas expositivas. La visita puede finalizar con una cata de vinos de Jerez en la sala de catas de la planta baja con una capacidad para 30 personas.

The Sherry Gallery abre todos los días de la semana en horario de 10:00 a 15:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas. De la misma forma, las visitas guiadas son de miércoles a domingo en los horarios de 10:00 horas, 11:30 horas, 13:00 horas y 18:00 horas. Los precios oscilan de los 15 a los 50 euros, según tipo de visita y cata, con descuentos disponibles sobre la visita para jerezanos, estudiantes, jubilados y niños. Los menores de 7 años tendrán la entrada gratuita.