El Casino de Lora del Río organiza el segundo congreso de Casinos y Círculos Culturales de Sevilla

El Círculo Mercantil Cultural Axati de Lora del Río, en la provincia de Sevilla, acogerá este sábado día 22 de noviembre el segundo congreso de Casinos y Círculos Culturales de la provincia de Sevilla. Conocido en la localidad sevillana de la Vega del Río Guadalquivir como el ‘Casino’, en sus instalaciones se recibirá a numerosos Círculos Culturales de la provincia sevillana. Han confirmado su asistencia al evento la Unión Casino de Osuna; el Casino Universal de Arahal; el Círculo Recreativo Casino y Comerciantes de Cazalla de la Sierra; el Casino de Caza y Pesca de Constantina; el Casino Cultural de Marchena; el Círculo Mercantil de Morón de la Frontera; el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, el Círculo Centro Cultural de los Ejércitos de Sevilla; el Centro Cultural Utrerano de la ciudad de Utrera; el Casino Liceo de Pruna; y el Casino de Artesanos Industriales de Estepa.

Los actuales Círculos Mercantiles de numerosos pueblos de la provincia de Sevilla y de toda Andalucía tuvieron su origen en la Edad Media, con actividades desarrolladas fundamentalmente con el comercio. El paso del tiempo fue adecuando a la actualidad las funciones de estas instituciones, que cobraron impulso en el siglo XIX en Andalucía. Desprendidos ya de su halo de cierto clasismo, los Círculos impulsan actividades sociales y recreativas, culturales y deportivas. Son uno de los principales vertebradores de la vida social en muchas localidades de las provincias andaluzas.

La agenda de este sábado comenzará a las 9.15 de la mañana, con la recepción a los participantes, un desayuno de trabajo y un paseo por los monumentos históricos más importantes de Lora del Río. A las 11 de la mañana tendrá lugar el discurso de apertura del congreso por parte de Luis Suárez Vázquez, presidente del Casino de Lora del Río. Le seguirá una charla coloquio con la participación de la historiadora Araceli Montoto Sarriá, donde se debatirá sobre el presente y el futuro de estas asociaciones provinciales. Araceli Montoto es licenciada en Geografía e Historia, sección Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y diplomada en Gestión turística del patrimonio.

Un acto de hermanamiento, la entrega de pergaminos a los presentes y el posterior almuerzo de celebración a partir de las 14.00 horas pondrá fin a este congreso que movilizará a un buen número de participantes en la localidad sevillana de Lora del Río. Junto a los casinos provinciales, también participarán en el congreso el Club de Campo las Lagunas, el Club Natación Axatiana y la Hermandad de Nuestra Señora de Setefilla. Todas estas instituciones tienen su sede en la propia Lora del Río.