El autor de la cabalgata de Sevilla denuncia acoso por una camiseta del Betis

El pintor sevillano Fernando Vaquero ha denunciado el acoso que está sufriendo tras la presentación de su cartel anunciador de la Cabalgata de Reyes Magos, en el que incluyó una camiseta del Real Betis y una túnica de la Hermandad de la Macarena. El cartel muestra a un niño que, la mañana de Reyes Magos, accede a su salón para buscar los regalos que le han dejado, con una imagen de la túnica y la camiseta colgadas a su derecha.

En sus redes sociales, el artista ha denunciado "acoso cibernético, insultos o amenazas telefónicas de madrugada", por parte de personas que le reprochan no haber incluido la camiseta del Sevilla FC y una túnica de la Esperanza de Triana, la otra gran devoción cofrade de la ciudad. Ha asegurado que ha sufrido "otros tipos de 'bullying", por lo que ha decidido "no hacer ningún tipo de declaración a ningún medio ni responder a ningún comentario en redes", y ha añadido que, "en ningún momento, se ha pretendido excluir a nadie ni dividir a nadie en esta obra".

"He querido plasmar simplemente cómo los niños, en sus cartas de Reyes, piden entre otras cosas camisetas de fútbol y para representar esta idea he recurrido a un recuerdo de mi infancia, en el que me regalaron una camiseta del Betis", ha subrayado el pintor, que ha aclarado que no ha cobrado "absolutamente nada" por realizar el cartel. El cartel lo hizo "como un regalo sincero" a su ciudad, "un gesto de cariño que, por desgracia, algunas personas han querido interpretar como un regalo envenenado", ha añadido, para terminar diciendo que entiende que una obra pueda ser criticada, pero lo que está sufriendo "va mucho más allá: es ciberacoso agresivo, desproporcionado y malintencionado".