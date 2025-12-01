Moreno asegura que la "encrucijada" que sufre España "solo se solventa con unas elecciones"

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha asegurado este lunes que la manifestación de ayer en Madrid fue "oportuna, positiva y un éxito" y pone de manifiesto que España está "en una encrucijada" de la que solo se puede salir convocando a los españoles a las urnas. En declaraciones a los periodistas antes de participar en el acto en Sevilla, Moreno ha dicho que la manifestación celebrada ayer en Madrid, convocada por el líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, y a la que él no pudo acudir por estar aquejado de gripe, ha sido "oportuna".

"Estamos ante un gobierno que está absolutamente muerto en términos políticos, un gobierno paralizado, que no tiene mayoría social ni parlamentaria y que además está acorralado clarísimamente por la corrupción", ha señalado el presidente andaluz, quien ha añadido que "hemos llegado a un punto de no retorno". Ha subrayado el "éxito" de la convocatoria, a la que acudieron "miles de personas" pese al poco tiempo que hubo para convocarla, y ha insistido en que de la "encrucijada" que sufre España "solo se puede salir de una manera, que los españoles hablen, que hablen a través de las urnas y que decidan que quieren para el futuro".

El objetivo, según ha apuntado el presidente de la Junta, es que los ciudadanos dejen "atrás" un gobierno que "claramente está mortecino y que no tiene viabilidad de futuro".