Un alegato por la solidaridad frente a los privilegios

Un día de la Bandera de Andalucía con sabor a balance ante la cercanía de las elecciones autonómicas. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, apeló ayer a la «solidaridad» en un acto, celebrado en el Palacio de San Telmo, en el que se recordó la multitudinaria movilización de 1977 en defensa de la autonomía. «Qué bien suena la palabra solidaridad y qué fea la ordinalidad», señaló en referencia al sistema de financiación autonómica, uno de los frentes que mantiene abierto el Gobierno andaluz con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Aquel 4 de diciembre de 1977, según Moreno, «cambió la historia de Andalucía». «Hace 48 años que los andaluces dimos un paso adelante. El día en que tomamos nuestra decisión más importante como sociedad: que nunca más volveríamos a ser menos que nadie. Y lo hicimos de forma masiva». El presidente andaluz destacó que aquel espíritu reivindicativo de la identidad andaluza sigue hoy vigente. «Aquel 4-D surgió en respuesta al menosprecio de quienes deseaban una Andalucía obediente y de segunda, frente a otras regiones privilegiadas. Algo que, por desgracia, sigue sucediendo con otras excusas, otros métodos y otras maquinaciones, pero con el mismo interés de entonces. Pero ya les anticipo que eso tendrá el mismo poco éxito de aquella otra vez», vaticinó.

En contraposición al agravio y a los privilegios, el presidente enarboló la bandera de Andalucía como símbolo que representa valores como la solidaridad entre territorios y la unión que debe prevalecer entre todos los ciudadanos de Andalucía y de España. «La bandera blanca y verde no es una bandera de odio, ni de exclusión, ni de enfrentamiento. La nuestra es una bandera inmensa porque representa la fraternidad, la luz, la generosidad. Blas Infante, padre de tantas ideas y de tantas emociones elevadas que hoy compartimos, escribió una vez que tan importante como luchar por la libertad de los pueblos es luchar por su solidaridad. Qué suerte seguir viendo esta idea en la bandera de Andalucía», afirmó.

En este 4-D, Moreno insistió en la plena vigencia de aquellas reivindicaciones de los miles de andaluces que salieron a la calle para pedir una autonomía plena. Pero, al mismo tiempo, puso el foco en las diferencias existentes entre aquella Andalucía del 77 y la de hoy: «Casi medio siglo después, muchas cosas han cambiado en esta tierra. Tanto hemos avanzado, que no recuerdo otra época en la que Andalucía se haya querido tanto, se sienta tan capaz y crea en su futuro como lo hace ahora».

Fue en este punto donde Moreno hizo balance de gestión, ya que era el último Día de la Bandera antes de las elecciones autonómicas. El presidente recordó cómo décadas atrás muchos andaluces tuvieron que buscar lejos de la comunidad las oportunidades que en ella no encontraban. Una Andalucía que «dejó atrás hace años la resignación» y que «se parece, más que nunca, al sueño de quienes se fueron buscando un futuro mejor», comparó el presidente.

Hoy, en cambio, según destacó, se percibe Andalucía como sinónimo de modernidad y prosperidad: «Cuando sales fuera, a otras comunidades autónomas o a Europa, te dicen que ven una Andalucía moderna y próspera. Sin perder la alegría. Ven una tierra donde nos entendemos, donde vamos a lo que importa, donde conseguimos las cosas juntos. Una comunidad que está viviendo un cambio obra de todos. Y que ni mucho menos somos inferiores a nadie, ni peores que nadie, ni menos capaces que nadie. Quien nos mira desde más allá de Despeñaperros, ve una Andalucía que abandera la defensa de la igualdad entre españoles».

«Atrapados por el día a día, a veces nos cuesta reconocer los efectos de la transformación que está viviendo Andalucía en estos últimos años. Ven una Andalucía que es la tercera economía de España y la decimosegunda de Europa, contando sus 242 regiones. Que crece en empleo, que impulsa y refuerza los servicios públicos, que protege a los más vulnerables... Quien nos mira desde más allá de Despeñaperros ve una tierra que abandera la defensa de la igualdad entre españoles», remarcó Moreno.

En esta cuarta celebración institucional del 4-D, el elogio a la bandera corrió a cargo de la periodista Isabel Jiménez (Almería, 1982), quien además fue la encargada de desplegar junto al presidente una bandera de Andalucía en la fachada principal del Palacio de San Telmo, como ya es tradición cada año. De esta forma, Jiménez recogió el testigo del actor Paco Tous, a quien se encomendó el elogio a la bandera en el año 2024. También izó la enseña en los jardines, a los sones del himno de Andalucía interpretado por un cuarteto de cuerda de la Fundación Baremboin-Said.