Una fría mañana de diciembre en el Palacio de San Telmo. En el plano político, el acto conmemorativo del Día de la Bandera de Andalucía tuvo ausencias notables. Ningún representante de Por Andalucía ni Vox acudió a la cita. El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, sí estuvo presente puño en alto cuando se interpretó el himno. El diputado socialista Rafael Recio se quejó de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, no lo nombrara en los agradecimientos. El enfrentamiento había que mantenerlo hasta en los actos oficiales.

La periodista Isabel Jiménez fue la encargada de poner calor y sentimiento a la ceremonia. De origen almeriense y con raíces también granadinas, Jiménez rememoró sus años de estudiante de Periodismo en Sevilla y no ocultó su admiración por el poeta Federico García Lorca. «Bailarnos la vida no está reñido con trabajar duro», proclamó en referencia a los tópicos que siguen haciendo tanto daño a los andaluces.

Aseguró que la única «espina» que le queda es que sus hijos hayan «nacido en Madrid y no en Andalucía, pero tienen sangre andaluza y eso compensa». Para Jiménez, «en un momento como el que estamos viviendo, de continuo enfrentamiento y de buscar siempre la debilidad del otro, deberíamos pensar más en lo que nos une» y señaló que «eso lo sabemos muy bien en Andalucía, una tierra que acoge como nadie».

«Somos maestros aquí de hacer sentir a los demás como en casa, y es algo que va en nuestra cultura, en nuestra forma de ser, y que siempre que tenemos ocasión lo demostramos», indicó la periodista, quien destacó cómo «más de dos millones de andaluces salieron a la calle» el 4 de diciembre de 1977 para «reivindicar nuestra autonomía, nuestros valores, nuestra libertad». «Yo no lo viví, no había nacido, pero sí que lo tengo muy presente», señaló.

En su opinión, «las nuevas generaciones deberían conocer esta parte de nuestra historia, ver esas imágenes de esos miles de andaluces recorriendo nuestras calles con las banderas, porque al final, gracias a aquellos andaluces, hoy nuestra tierra es la que es». «En la era de lo digital, de las redes sociales, en la que prevalece lo más impersonal y en la era de hablar con la inteligencia artificial, a mí no me veréis en esas, prevalece nuestra tradición, nuestra personalidad única de andaluces, y yo desde aquí lo reivindico», añadió.

«Conversemos más, mirémonos más, cantemos, bailemos y trabajemos en equipo, porque también nuestra bandera simboliza todo eso, nuestro carácter y nuestros valores de fuerza, de juventud y de valentía», remarcó. A su juicio, los andaluces «pueden llegar tan lejos como quieran» y recordó a dos figuras como la cordobesa Victoria Kent, la primera mujer que ejerció la abogacía en nuestro país, y al científico granadino Emilio Herrera, el inventor del primer traje espacial.

«Solo puedo deciros que amo a mi tierra, desde mi Almería del alma, que me devuelve la energía cada vez que veo su mar, y a la tierra de mis padres, Granada», señaló emocionada.