Cuatro detenidos tras intervenir 3.500 litros de gasolina en Níjar, Almería.

La Guardia Civil ha asestado un nuevo golpe al ‘petaqueo’ en el litoral almeriense tras intervenir más de 3.500 litros de gasolina, una furgoneta y una embarcación neumática en una actuación desarrollada en El Playazo de Rodalquilar, en Níjar (Almería), que se ha saldado con cuatro detenidos que opusieron fuerte resistencia a los agentes.

Según han indicado a EFE fuentes próximas al caso, los hechos ocurrieron sobre las 2:00 horas de este miércoles, cuando efectivos uniformados del Puesto Principal de Níjar, integrados en el dispositivo de lucha contra el narcotráfico y otros tráficos ilícitos en la costa almeriense, detectaron movimientos sospechosos vinculados a este tipo de actividades.

Gracias a su rápida intervención y coordinación con la Sala Operativa del 062 de Almería, los guardias civiles establecieron un cerco en el aparcamiento de El Playazo, donde localizaron más de 140 garrafas de 25 litros de gasolina, distribuidas por distintas zonas y preparadas para su carga en una embarcación neumática fondeada en la orilla.

Durante la operación, los agentes sorprendieron a varios individuos cuando transportaban las garrafas. Cuatro de ellos fueron detenidos tras huir a la carrera y resistirse violentamente a la detención.

Además de la gasolina, la Guardia Civil incautó la embarcación, su motor -oculto entre la vegetación- y una furgoneta utilizada para el transporte del combustible, así como material logístico, objetos y víveres, estos últimos entregados posteriormente a un comedor social.

En el interior del vehículo se hallaron más garrafas listas para su traslado, lo que permitió abortar un intento de suministro de combustible presuntamente destinado a redes de narcotráfico o inmigración ilegal. La actuación se prolongó hasta altas horas de la madrugada.

Los detenidos, acusados de un delito de riesgo contra la seguridad colectiva, entre otros, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Almería. La investigación continúa abierta para identificar a otros posibles implicados, sin descartarse nuevas detenciones.