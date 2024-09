«Faltan 55 trabajadores en la cárcel de Almería»

El sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), mayoritario en el Centro Penitenciario El Acebuche, advirtió de que «son 55 los trabajadores que nos faltan ahora mismo en la Relación de Puestos de Trabajo» de la cárcel almeriense, señalando un déficit de «aproximadamente un 15% de la plantilla» y considerando «maquillados» los datos ofrecidos por el Ejecutivo central. Después de que el Gobierno asegurara por escrito que el 95,02% de los 365 puestos recogidos en las dotaciones de personal funcionario en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la prisión «están cubiertos», el portavoz del TAMPM, Antonio Pérez, consideró que «no es para nada ese porcentaje, porque están contando a 49 compañeros que tenemos en prácticas y que no ocupan plaza de la RPT».

De hecho, en el acto de entrega de condecoraciones celebrado en Almería durante la festividad de La Merced, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, situó «por encima de la media general de dotación de los centros adscritos a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias» el caso de El Acebuche. Además, explicó que en los últimos seis años se han realizado ofertas de empleo público para cubrir más de 6.000 plazas en las prisiones españolas.

Por su parte, el subdelegado José María Martín negó a LA RAZÓN que exista saturación de presos porque «en la actualidad en Almería tenemos 836 internos, un 30% menos que hace una década, cuando superábamos los 1.200». «¿Son muchos? ¿Son pocos?», cuestionó Martín, señalando que «lo que es seguro es que son muchísimos menos que antes y que estamos trabajando por mejorar aún más las condiciones para trabajadores e internos, orientadas también a la rehabilitación de esas personas privadas de libertad». «Afortunadamente, en lo que va de año no se ha producido ningún accidente que haya provocado lesiones de gravedad», valoró Martín, tras un verano sin agresiones que deja en ocho los conflictos registrados con internos en 2024. El subdelegado destacó también la «actitud de diálogo» del nuevo director de El Acebuche, Nahum Álvarez, con «una dilatada trayectoria ocupando ese puesto en la prisión de Cáceres» y para «acercar posturas con los representantes de los trabajadores y establecer las mejoras necesarias».

Desde el sindicato TAMPM se ha mantenido una primera reunión con la nueva dirección, un mes y medio después de que tomara posesión y en la que destacan «cordialidad» y «acercamiento en puntos» en los que «parece que hay bastante acuerdo». Antonio Pérez reconoció que «la conflictividad ha bajado bastante» en El Acebuche después de que «se hayan descongestionado algunos de los módulos más conflictivos»; si bien los pabellones «disponibles tienen una ocupación que ronda el 95% la mayoría, habiendo algunos como el número 20, al 100% de capacidad». El representante sindical almeriense apuntó que «en épocas pasadas había más internos, pero también más departamentos» y apreció que se mantienen varias estancias cerradas «porque el deterioro de un edificio inaugurado en 1986 es más que evidente en algunas zonas».

El Congreso de los Diputados dio luz verde a una Proposición No de Ley impulsada por el PP y con el voto en contra del PSOE que busca mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos de El Acebuche. La diputada almeriense Maribel Sánchez exigió al Gobierno central que «el número de reclusos no supere los 800, para garantizar unas condiciones laborales seguras para el personal», durante la presentación de un texto consensuado con los sindicatos de la prisión almeriense, entre ellos el propio Tu Abandono Me Puede Matar, además de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), CSIF, CC OO y UGT. Han sido ya varias las preguntas formuladas por diputados nacionales sobre los «cinco módulos cerrados» y la «sobrecarga de internos sin ningún tipo de control» en la cárcel almeriense que provocaron respuesta del Ejecutivo, por ejemplo, en relación con la instalación de «botón del pánico» o cámaras de seguridad. Así, el Gobierno señaló que los ámbitos de seguridad y control de cada centro penitenciario «quedan bajo la consideración y criterio de las direcciones de los mismos».

“Me he encontrado una prisión en unas condiciones excelentes en cuanto a las instalaciones, efectivos de personal y el número de internos, que tampoco es elevado”, valoró el nuevo director de El Acebuche, Nahum Álvarez, ante los medios durante la celebración de su patrona. Ingresó en 1987 en el Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias y durante su trayectoria profesional ha sido subdirector de Tratamiento de la prisión de Córdoba y ha estado al frente de los centros penitenciarios de Albolote, Murcia II y Cáceres II, establecimiento que dirigía desde el año 2019 y del que ya había sido responsable entre 1994 y 1999.