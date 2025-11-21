Javier Aureliano García presenta su renuncia al frente de la Diputación Provincial de Almería

La decisión se tomó anoche y hoy se ha hecho oficial. Javier Aureliano García Molina ha presentado su renuncia como presidente de la Diputación de Almería de forma oficial esta mañana. Una decisión "voluntaria", según un comunicado de la Diputación Provincial, "con la que pone fin a las funciones que venía ejerciendo desde enero del año 2019 y que ha oficializado tras dejar su acta como concejal en el Ayuntamiento de Almería y como diputado provincial".

La reunión que mantuvo tras su salida del juzgado con el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, y varios alcaldes de la provincia, fue definitiva. El comunicado señala que "la decisión de la renuncia la toma el que ha sido presidente de la Institución en los últimos seis años desde el convencimiento de su inocencia y la libertad de que este paso al frente facilitará la vuelta a la normalidad de la actividad institucional, así como del desarrollo que la provincia ha experimentado en estos años".

El ya ex presidente esgrime que "se centrará en su defensa y en demostrar su inocencia". "Un fin que ha decidido ejercer alejado del servicio público y desde el convencimiento de su compromiso y entrega en la gestión a la que ha dedicado toda su vida profesional", expone el comunicado.

El actual presidente del PP de Almería y consejero de Agricultura, Pesca Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, ha señalado en rueda de prensa que el PP actúa con "ejemplaridad" y ha garantizado la "estabilidad" de la Diputación.

También ha dado las "gracias" a los profesionales de la institución provincial y ha señalado que su partido ofrece "transparencia" y "respuestas contundentes".

Por su parte, el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha destacado el modelo de "gestión, limpia y serena" del PP, que "nunca se esconde" y "respeta el Estado de Derecho y los procesos judiciales".

También ha presentado de forma oficial su renuncia Fernando Giménez como diputado provincial. Giménez deja sus responsabilidades en la Institución al frente de áreas que han sido claves en los últimos años y que han consolidado la proyección de la marca turística de la provincia, así como la recuperación y defensa de proyectos claves para el patrimonio almeriense.