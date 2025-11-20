Puente se compromete a tener el Corredor Mediterráneo de Almería a Francia en 2027

El ministro de Transporte y Movilidad, Óscar Puente, se ha comprometido a que las obras del Corredor ferroviario Mediterráneo desde Almería a la frontera con Francia estén "concluidas y en condición de ponerse en servicio" en el año 2027.

Así lo ha manifestado durante su intervención en el octavo y último acto empresarial del movimiento #QuieroCorredor, que reivindica esta infraestructura que aspira a unir Algeciras con la frontera francesa y que ha reunido en el Roig Arena de València a 2.500 empresarios, representantes de la sociedad civil y políticos.

"No estoy en condiciones de comprometer una fecha de Algeciras a la frontera porque el tramo Granada-Algeciras tiene menor madurez y su complejidad no lo permite, pero lo que sí digo y mantengo, es que al menos desde Almería hasta la frontera en el año 2027 la infraestructura estará concluida y espero que en condiciones de ponerse en servicio", ha afirmado.

Puente ha sostenido que "dar fechas generalmente es equivocarse pero el compromiso y la voluntad políticas están y el presupuesto está, la cuestión son los condicionantes técnicos para ver lo que podemos tardar".

Además, el ministro se ha comprometido a que en 2027 toda la Comunitat Valenciana, las tres provincias, estarán conectadas con Alta Velocidad.