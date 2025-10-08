Muere una mujer atropellada por un vehículo conducido por un hombre de 84 años en la capital

Una mujer de 74 años de edad ha fallecido este martes tras resultar atropellada en la mañana del pasado lunes por un vehículo en la Avenida del Mediterráneo conducido por un hombre de 84 años que dio negativo a las pruebas de alcohol y drogas efectuadas por la Policía Local.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía y de la Policía Local han indicado a Europa Press que los hechos tuvieron lugar a la altura del número 29, en la vía de servicio de la citada avenida, en torno a las 12,45 horas.

Los sanitarios alertados trasladaron al Hospital Universitario Torrecárdenas a la mujer, quien falleció al día siguiente. Según los testigos consultados por los agentes, la mujer cruzaba con el semáforo peatonal en verde.