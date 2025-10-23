Amama no se reúne con el presidente de la Junta de Andalucía porque tienen su agenda "a tope"

La presidenta de Amama, Ángela Claverol, ha asegurado este jueves que en la protesta de este domingo 26 de octubre "vamos a demostrar" que la Junta de Andalucía "ha destrozado el Servicio Andaluz de Salud". "El 26 vamos a demostrar que todos los andaluces, con todos los profesionales de la salud y con todas las asociaciones, que no estamos de acuerdo", ha dicho Claverol.

En declaraciones a Europa Press, la presidenta de Amama ha confirmado que su asociación no acudirá este viernes a la reunión convocada por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias con las entidades sociales del cáncer de mama porque en Amama "hacemos las cosas de manera más organizada, no con un 'aquí te pillo, aquí te mato". Claverol ha afeado que no saben ni para qué se sentarían ni quién acudiría a la reunión.

"Este viernes no podemos ir porque tenemos la agenda a tope de actos con motivo del mes del cáncer de mama. No podemos traicionar a las mujeres para ir a una reunión exprés", ha apostillado la presidenta de Amama que ha pedido que se le dé tiempo a "terminar nuestra campaña" de actos y después cerrar una reunión "pero en los términos que sean buenos para las dos partes", en referencia a que sólo podría ir un miembro de Amama y "yo voy siempre con el abogado, más en un caso de la envergadura de éste".

Pese a la negativa de esta asociación, la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía constituye este viernes la comisión de seguimiento del cribado del cáncer de mama con la participación de organizaciones vinculadas a esta materia.

En dicha reunión, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, exprondrá las medidas que se han adoptado por parte de su departamento para atender la crisis desatada al conocerse que más de 2.000 mujeres del programa de detección precoz del cáncer de mama habría tenido una primera mamografía con resultados "no concluyentes" y no se les informó ni tenían cita para la próxima prueba en plazo.

El plan de choque desplegado por la Junta consta, en el caso del cribado del cáncer de mama, de una partida presupuestaria de doce millones de euros para la incorporación de 119 profesionales, una parte importante de los mismos, radiólogos. Este plan supone un compromiso con las pacientes afectadas por los retrasos: las pruebas complementarias se les realizarán antes del 30 de noviembre.

Para ello, Antonio Sanz ha confirmado que "todas" ellas --más de 2.000, de las cuales 1.800 son del Hospital Virgen del Rocío-- han sido ya llamadas y cuentan con una cita para hacerse antes del 15 de noviembre las mamografías, y antes del 30 de noviembre, las ecografías. La comisión de seguimiento del cribado empezará a rodar un día después de que la Fiscalía Superior de Andalucía haya decidido abrir una investigación por los cribados.