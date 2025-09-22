Andalucía exige a Sánchez que bloquee la reforma europea de la PAC

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha reclamado este lunes al Gobierno central que se oponga de forma clara y frontalmente a la propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) planteada por la Comisión Europea, al considerar que resultaría muy perjudicial para el campo andaluz.

“El Gobierno de España, el Ministerio de Agricultura, tiene que plantar frontalmente la posición de España respecto a la propuesta de la PAC que ha hecho la Comisión Europea”, ha afirmado el consejero en declaraciones posteriores a la firma de un convenio con la Diputación de Almería.

Ha insistido en que el Ministerio debe usar “todas las herramientas que estén a su disposición para bloquear esa propuesta” e instar a la Comisión a presentar una nueva que respete la PAC como una política propia de la Unión Europea, dotada de un presupuesto fuerte y con participación de las comunidades autónomas y las regiones europeas.

Fernández-Pacheco ha recalcado que en ese planteamiento se deben salvaguardar los dos pilares tradicionales de la PAC: las ayudas directas, que han garantizado la rentabilidad de las explotaciones agrícolas “en los peores momentos del continente”, y el desarrollo rural, que ha facilitado la incorporación de jóvenes al campo, la modernización de regadíos, el arreglo de caminos rurales y otras infraestructuras.

Según el consejero, este segundo pilar ha sido decisivo para fijar población en el medio rural y evitar que muchos habitantes de pueblos andaluces tuvieran que emigrar a las ciudades.

Por ello, ha considerado “fundamental que el Gobierno de España dé el 100 % de su capacidad para bloquear esta situación que sería tan perjudicial para el campo de Andalucía”.