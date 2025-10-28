Andalucía pondrá en marcha la primera ITV Verde: ¿en qué consiste y dónde estará ubicada?

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado instar a la Consejería de Industria, Energía y Minas, a través de la empresa pública Verificaciones Industriales SA (Veiasa), la construcción y puesta en marcha de la primera estación de Inspección Técnica de Vehículos "sostenible" de Andalucía, denominada ITV Verde, que se ubicará en La Línea de la Concepción (Cádiz).

La iniciativa supone "un paso decisivo" hacia un modelo de movilidad "más limpio, seguro y eficiente", alineado con los objetivos de descarbonización, eficiencia energética y sostenibilidad ambiental recogidos en la Estrategia Energética de Andalucía 2030 y la Estrategia Andaluza de Calidad del Aire, que promueven la reducción de emisiones, la eficiencia energética y la mejora de la calidad del aire, ha indicado la Junta en una nota.

El proyecto ITV Verde introduce un concepto "innovador" de estación de inspección técnica, que combinará la atención a vehículos convencionales con la capacidad de realizar inspecciones específicas a vehículos eléctricos e híbridos enchufables.

Así, esta nueva ITV cumplirá "con los más altos estándares" de eficiencia energética y aprovechamiento de energías renovables, incorporando sistemas de iluminación, climatización y maquinaria de alta eficiencia alimentados por energía solar fotovoltaica. Además, contará con infraestructura de recarga para vehículos eléctricos y líneas de inspección optimizadas para reducir el consumo energético y mejorar el rendimiento de las operaciones.

El Campo de Gibraltar es una de las zonas con mayor volumen de inspecciones de Andalucía, superando las 109.000 anuales. La nueva ITV Verde permitirá reducir los desplazamientos de los usuarios de la zona, que actualmente acuden a las estaciones de Algeciras o Estepona (Málaga), con una reducción estimada de 1,4 millones de kilómetros al año en trayectos de ida y vuelta.

Según la Junta, sólo en 2024 más de 24.000 vehículos de La Línea fueron inspeccionados, siendo el segundo municipio con mayor demanda del Campo de Gibraltar, por detrás de Algeciras, con más de 45.000 inspecciones.

Con una previsión de 40.000 primeras inspecciones anuales, la nueva estación responde a una planificación "eficiente y sostenible" del servicio público, garantizando la rentabilidad y el equilibrio operativo de la red de estaciones de Veiasa en la provincia de Cádiz. Además, mejorará la cobertura del servicio en la comarca, al tiempo que contribuirá a disminuir las emisiones asociadas al transporte y favorecer la implantación de las zonas de bajas emisiones.

La futura ITV Verde de La Línea de la Concepción marcará el inicio de una red de instalaciones sostenibles que consolidará a Andalucía como referente nacional en innovación tecnológica, eficiencia ambiental y servicio público.