El anteproyecto de Ley Activa para impulsar la innovación con las universidades llega al Parlamento

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes el envío al Parlamento andaluz del anteproyecto de ley para el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación en la comunidad autónoma de la mano de universidades y centros tecnológicos, una norma que se denominará Ley Activa.

En su alocución durante el acto de inauguración junto a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, del Centro Talento y Tecnología de Telefónica en el barrio del Zaidín de la capital granadina, Moreno ha enfatizado que es importante que "todos vayamos de la mano en este objetivo común". "Tan importante es este objetivo que vamos a llevar al Parlamento de Andalucía el anteproyecto de ley para el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación de Andalucía, la ley que se va a llamar Ley Activa, que blindará el impulso de la innovación entre la Junta de Andalucía y las propias universidades y otros agentes de generación de conocimiento".

"También creará alianzas para transformación de ese conocimiento de innovación de empresas y centros tecnológicos y 'cluster", ha aseverado el presidente a la par que ha asegurado que, en paralelo, se va a proseguir un trabajo de ampliación de las titulaciones "en cada una de las universidades" andaluzas, lo cual "hace ya más de 14 años que no se hacía".

"Innovar, por tanto, no es ningún capricho sino una necesidad de todas las sociedades, de las sociedades que son vivas, que son dinámicas, que quieren ir a más, como es el caso de Andalucía", ha explicado también el presidente de la Junta, que ha apostado además por dar continuidad a la estrategia andaluza de ciberseguridad, "que fue pionera y que está dando muy buenos resultados".