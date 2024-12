Así son los barrios más vulnerables de Andalucía: "El verdadero rostro de la pobreza"

«La pobreza en Andalucía tiene rostro de barrio vulnerable», apunta la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y , por ello, su informe anual está dedicado en esta ocasión a las barriadas, «espacios en los que se acumulan condiciones de desigualdad en materia de educación, vivienda, convivencia, empleo y renta». Según los datos ofrecidos por la APDHA, en España siete millones de personas viven en barrios vulnerables. De ellos, más de 1,5 son andaluces.

¿Cómo identificar estas barriadas? La entidad da las claves: en primer lugar, se componen de «viviendas baratas, mal aisladas, en las que viven familias numerosas en condiciones de hacinamiento, que sufren en muchas ocasiones cortes de suministros y no pueden mantener una temperatura adecuada tanto en invierno como en verano». Según, la APDHA, ciudades como Sevilla, La Línea y Almería acumulan el 7%, el 9% y el 4,3% respectivamente de las infraviviendas en España.

«Pero la vivienda no termina en la puerta del domicilio», apuntilla Manuel Morales, militante de APDHA y de la Plataforma por la Ley Integral de Barrios Vulnerables. En estas barriadas «el entorno urbano está degradado, con zonas verdes escasas, descampados llenos de basura, comercio casi inexistente, vías públicas sucias, mobiliario destrozado y una iluminación octurna deficitaria».

Otra elemento identificativo de estos espacios es la escasa ocupación de sus habitantes: el porcentaje de personas desempleadas es el doble que en el resto de la ciudad. Según estimaciones, apunta Morales, «el porcentaje de paro roza el 75% en las zonas más excluidas».

En el ámbito educativo, las cifras son más alarmantes si cabe. La Asociación Pro Derechos Humanos denuncia que en el Distrito Norte de Granada el 8% de los habitantes no sabe leer ni escribir y que la mitad no tiene el graduado escolar. Por contra, un 16% no superó los estudios secundarios, cuando este porcentaje se eleva al 40% en el resto de la ciudad. «Unos datos extrapolables a cualquier otro barrio vulnerable de Andalucía», destaca.

Los problemas de salud también se acumulan en estas barriadas. En este sentido, la APDHA da algunos datos: un 40% de sus habitantes manifiesta tener una salud mala o muy mala frente al 28% del resto de la población.

Durante la presentación del informe, el coordinador general de la APDHA, Diego Boza, incidió en que «la mayoría de las más graves vulneraciones de los derechos humanos se producen precisamente en estos barrios». En este sentido, apuntó que «la creciente desigualdad y el deterioro de los servicios públicos se manifiesta incluso en la esperanza de vida de los andaluces, de tal forma que los vecinos y vecinas de los barrios más humildes de Andalucía viven hasta diez años menos que los de un barrio rico».

Por su parte, la vicecordinadora de la APDHA, Macarena Olid, apuntó a los precios del alquiler como uno de los principales problemas sociales ya que «la mitad de los iquilinos de Andalucía se queda en situación de pobreza severa cuando hacen frente al pago del alquiler».