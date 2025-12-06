"Oh Lala! Vermouth Rouge" es la propuesta artesanal de Vegamar Bodegas, un vermut que aspira a situarse entre los mejores del sector. Desde la empresa señalan que se trata de un producto "nacido en Vegamar Bodegas" y elaborado como un vermut de bodega envejecido en barricas de roble francés y americano, un proceso que, aseguran, aporta "una elegancia y complejidad únicas".

Según detallan, el producto está concebido para atraer tanto al consumidor tradicional como a nuevos públicos. De hecho, pretende conquistar incluso a quienes afirman que no son aficionados al vermut, aludiendo a que "Oh Là Là no es solo un nombre, es lo que vas a decir después del primer sorbo".

Características organolépticas

Se trata de un producto de perfil equilibrado. En la fase visual se presenta con "color ámbar limpio y brillante, con reflejos cobrizos". En nariz, los expertos añaden que destaca por su "combinación cítrica y especiada", con aromas de "piel de naranja, cardamomo, jengibre y un fondo balsámico", además de notas de "caramelo tostado, nuez verde, flores rojas y hierbas mediterráneas".

En boca, ni el dulzor ni el amargor resultan dominantes, sino que prevalece "la armonía, la sedosidad y el carácter", con la intención de ofrecer un "estilo contemporáneo" sin abandonar las referencias clásicas del vermut mediterráneo.

Viñedos a más de 600 metros de altitud

Oh Lala! Vermouth Rouge se integra en la línea de productos de Vegamar Bodegas, ubicada en el Alto Turia (Valencia). Sobre la clave del éxito para dar con un buen vermut, la bodega insiste en la importancia de "combinar tradición local con las técnicas enológicas actuales". En este punto, recuerda que trabajan desde hace más de dos décadas en "una viticultura sostenible y de precisión" para "preservar el máximo potencial aromático y expresivo" de sus variedades.

Asimismo, los viñedos de montaña situados a más de 600 metros de altitud proporcionan uvas con carácter mediterráneo, pero con una marcada influencia del interior. Su apuesta, insisten, pasa por unir "respeto por el origen, amor por el detalle y búsqueda constante de la excelencia".

Oh Lala! Vermouth Rouge es para Vegamar "la más reciente muestra" de ese enfoque, al que califican como "inconformista y creativo" y con el que buscan "reinterpretar el aperitivo" con un producto de carácter único.

El vermut se puede adquirir en la web oficial de la bodega, donde también se ofrecen packs de aperitivo y otros productos de temporada como charcutería, licores, vinos, turrones y conservas gourmet.