Aumento de personal en Sierra Nevada: de 398 trabajadores a 629

La estación de esquí de Sierra Nevada, gestionada por Cetursa, sociedad mercantil del sector público andaluz al estar participada de manera directa en más de un 50% por la Administración de la Junta de Andalucía, vivió la temporada pasada varias jornadas de huelga. No era la primera vez porque este tipo de desencuentros se han producido a lo largo de su historia en varias ocasiones, ya que la actividad, tanto de personal como de ingresos, se encuentra muy mediatizada por la climatología, lo que dificulta la planificación de escenarios estables. Para 2026, la memoria presupuestaria de Cetursa incluye incrementos importantes en previsión de plantilla y subidas retributivas para el personal.

Según detalla Cetursa, computando el tiempo medio empleado por el personal en la empresa, se prevé que el número medio de empleados a 30 de junio de 2025 ascienda a 398 efectivos. Para el próximo periodo de julio de 2025 a junio de 2026 –el ejercicio fiscal de la sociedad finaliza el 30 de junio de cada año–, se estima que el número total de puestos que se prevé ocupar durante el ejercicio anual alcance la cifra de 623 personas, que se corresponde con los puestos que figuran en la «Plantilla de Personal», con un gasto de personal de 23.684.850 euros. En 2025, el coste de esta partida ascendió a 22.995.000 euros.

Este incremento, señala la empresa, se debe a dos factores. El primero de ellos es que contempla una subida de sueldos y de otros costes de personal, como son antigüedad de fijos y fijos discontinuos, que ya se hace por año natural y no por tiempo efectivo de trabajo. Esta decisión responde a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que dictaminó que excluir los periodos de inactividad para calcular la antigüedad de los fijos discontinuos es discriminatorio y que su antigüedad debe computarse a lo largo de toda la relación laboral, doctrina respaldada por el Tribunal Supremo. A ello hay que incluir el aumento de las bases de cotización y el pago del complemento de compromiso profesional a todo el personal que cumpla los requisitos.

El segundo factor determinante es la previsión de mayores periodos de contratación, ya que la temporada de invierno ha adelantado la apertura –en 2024 fue el 13 de diciembre y este año ha sido el 29 de noviembre–, y se debe cumplir con el compromiso de cierre dos semanas después de la finalización de la Semana Santa de 2026. Además, en los trabajos de verano se tiene planificado, para mantenimiento preventivo, un mayor periodo de contratación, afectando esto de manera significativa a los departamentos técnico, de mantenimiento y de explotación de remontes, este último el más extenso de la compañía.

En cualquier caso, la previsión de Cetursa es que este incremento en gastos de personal se vea compensado por el crecimiento de la cifra de negocio. Y, además, no es definitivo, en el sentido de que la contratación de personal «depende exclusivamente de la explotación comercial, de modo que, si las condiciones climatológicas mejoran las expectativas de explotación, la contratación de personal aumenta, así como su tiempo medio de empleo».

La previsión de negocio pasa de 45.300.000 a 48.000.000 euros. En cuanto a los ingresos relacionados directamente con la explotación de la línea de hostelería (Horeca), se mantiene en 1.200.000 euros y están relacionados con el incremento de la productividad.