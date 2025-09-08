Dos detenidos con 160 kilos de hachís en una autocaravana en el puerto de Algeciras

La Guardia Civil ha detenido a dos personas en el puerto de Algeciras (Cádiz) tras intervenir 160 kilos de hachís que ocultaban en el doble fondo de una autocaravana. En una nota, el instituto armado explica que la intervención la llevaron a cabo agentes de la Compañía Fiscal del puerto de Algeciras el pasado 28 de agosto.

Mientras efectuaban un control rutinario de vehículos procedentes del puerto de Tánger-Med (Marruecos), detectaron indicios de nerviosismo en el conductor de una autocaravana. Por ese motivo llevaron a cabo una minuciosa revisión del habitáculo del vehículo, durante la cual localizaron un doble fondo practicado en el suelo del mismo.

En su interior hallaron numerosos envoltorios de hachís, que una vez extraídos arrojaron un peso total de 160 kilos, una cantidad que el instituto armado estima que superaría los 300.000 euros con su venta ilícita. Los dos ocupantes del vehículo han sido detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

Los detenidos, junto a las diligencias instruidas y la droga y los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial, que decretó el ingreso en prisión provisional de uno de los ocupantes.