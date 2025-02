«Mi hijo dio su vida por España y España le ha dado la espalda»

Nada es igual para Francisca María Gómez desde que, hace ahora un año, recibiera la peor de las noticias para una madre, el asesinato de su hijo, el guardia civil Miguel Ángel González Gómez. Aquel día, en el puerto de Barbate, Miguel Ángel González (Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas), junto a su compañero David Pérez (Grupo de Acción Rápida), fue víctima de uno de los asesinatos más cruentos e inexplicables que se recuerdan en la ya dilatada lucha contra el narcotráfico en el litoral gaditano y andaluz. Las circunstancias, inexplicables y no aclaradas del todo, en las que se produjo y la indignante y dolorosa «escenografía» que lo acompañó, con «jaleos» desde tierra a las continuas embestidas de la narcolancha (difundidas sin pudor alguno a través de redes sociales), dejaron en Francisca María Gómez un dolor que, lejos de mitigarse, se ha hecho «más profundo».

Ha pasado un año desde que su hijo perdiese la vida en una actuación que causó una tremenda indignación dentro del cuerpo y en la opinión pública, ¿Cómo se encuentra?

Aunque ya sabía y sé que jamás voy a superar la muerte de mi hijo, lo peor de todo ha sido ver que no ha existido ninguna intención de aclarar las circunstancias en la que se produjo y cómo los máximos responsables de mandar a mi hijo a la muerte se han ido de rositas, sin asumir responsabilidad alguna. Yo quiero que paguen todos los responsables. El que pilotaba la narcolancha, por supuesto; pero también quienes dieron la orden de actuar en esas circunstancias. Para mí, son más responsables de lo que ocurrió. Los dos que tuvieron la culpa aquel día fueron el coronel de Cádiz y el general, mano derecha de Marlaska, que fue el que hizo el informe, sin estar allí y sin saber lo que ocurrió. Lo redactó por lo que le contaron. Creo que no han querido entender que mi hijo no se murió de una enfermedad ni un accidente de coche. A mi hijo me lo asesinaron y no pararé hasta que se haga justicia. Iré hasta el Supremo si hace falta.

Conociendo lo que, a día de hoy, conoce sobre lo sucedido aquel día y en jornadas posteriores, ¿qué es lo que más le duele e indigna?

Lo más duro fue ver que a los dos meses archivaron el caso, dándome a entender que, a los mandos de la Guardia Civil, les daba igual que hubiesen muerto dos de sus miembros. Dolor que fue a más cuando, a través de audios, pude conocer lo que el sargento que iba en la zodiac le transmitió al coronel ese día. Audios en los que queda claro que el sargento avisó de las circunstancias tan adversas en las que se encontraban; de que si salían se iban a encontrar indefensos y en los que, pese a estas advertencias, se recoge que el coronel le dijo que salieran e hicieran lo que pudiesen. Allí (en Cádiz) estaba el ministro Marlaska y los medios de comunicación y, según parece, había que hacer algo.

No obstante, a usted le dijeron que se iba a investigar lo sucedido y que se asumirían responsabilidades.

Así es. El sargento, el padre de mi hijo y yo mantuvimos una conversación con el coronel en su despacho y nos dijo que él asumiría toda la responsabilidad. Como se ha visto, lo único que ha hecho es quitarse de en medio.

Usted sigue luchando para que se reabra el caso, ¿tiene esperanzas de que esto ocurra?

Junto con mi abogado, estamos luchando para que así sea y creo que lo vamos a conseguir. Tienen que saber que no voy a parar hasta que se investigue a los mandos, porque esa orden que dieron es la que los llevó a la muerte. Les dijeron que iba a estar Servicio Marítimo para apoyarlos y esto no ocurrió debido al temporal. Los dejaron solos, los abandonaron a su suerte. Ha quedado claro que no hubo operativo aquel día. El sargento tuvo que improvisar e hizo lo que pudo, sabiendo como sabía, y así se lo transmitió al coronel, que la narcolancha les iba a pasar por encima. Temor que se cumplió y que al primero que se llevó por delante fue a mi hijo, que se encontraba en la proa. Lamentablemente, la contestación del coronel a este temor del sargento fue: «¡Cómo os van a pasar por encima si son unos moritos!». Eso está grabado y, por tanto, deben dar validez a esos audios, reabrir el caso y que se asuman responsabilidades. Es muy triste, pero parece que no han acabado de entender que debajo de esos uniformes hay personas y familias.

Por lo visto a lo largo de este año, ¿tiene usted la impresión de que las muertes de su hijo y su compañero no han sido suficientes para dotar a la Guardia Civil de las herramientas y condiciones necesarias en la lucha contra el narcotráfico?

Efectivamente, los guardias civiles siguen igual de ‘vendidos’ a la hora de actuar contra los narcos. Sin herramientas y viendo día tras día como los narcotraficantes, conscientes de la realidad y carencias que sufren, se cachondean de ellos. Es más, recuerdo que, al poco tiempo de morir mi hijo, estrenaron una lancha «superguay» para la zona de Conil, Barbate, Chiclana, etc. y ya está estropeada. El dinero aquí se va para Marruecos.

¿Cree usted que siguen actuando con la misma o más impunidad que antes?

Yo vivo en la zona de Valdelagrana (El Puerto de Santa María) y veo las narcolanchas pasar un día sí y otro también. Ya da igual la hora del día, los narcos le han perdido todo el respeto a la Guardia Civil y, como vienen denunciando muchos de sus colectivos, se trata de una problemática que, lejos de aminorar, va a más, con zonas tan transitadas como el Guadalete o Sancti Petri. Es una vergüenza, se están mofando y, aunque me duela reconocerlo, no ha servido para nada que mueran dos personas.

¿Se ha visto respaldada y atendida a raíz de la pérdida de su hijo?

Atendida, nada de nada. De hecho, me dieron el teléfono del psicólogo de la Guardia Civil y lo llamo y no lo coge. Yo me busqué uno por mi cuenta y aún estoy en tratamiento psicológico y psiquiátrico porque, como creo que es fácil de entender, yo no he podido pasar y cerrar mi duelo, ni lo podré hacer hasta que se haga justicia. ¿Respaldada? Sí, pero por muchos compañeros de la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Municipal, colectivos y ciudadanos, a los que les agradezco los homenajes que le han dado a mi hijo.

¿Qué recuerda de esa pasión que su hijo tenía por su oficio y por el servicio a España?

Recuerdo que, con 8 o 9 años, ya tenía claro que lo que le gustaba era defender a España. Se ponía la gorra de su padre, que es militar, y cantaba el himno de Infantería por el pasillo. Él lo tenía muy claro. Se fue a Bosnia a realizar una misión de paz y se llevó su bandera de España. Mi hijo siempre dio su vida por España y España le ha dado la espalda. Eso es lo que más me duele.