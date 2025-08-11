Las imágenes del fuego en Tarifa

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado "máxima precaución" ante el segundo incendio que afecta al término municipal de Tarifa (Cádiz), que ha comenzado a las 14,20 horas de este lunes en el paraje Sierra de la Plata, y que ha calificado como "importante".

Moreno ha hecho este pronunciamiento a través de su cuenta personal en la red social X, por lo que ha demandado a "las personas afectadas que sigan todas las recomendaciones", consejo al que añade un "por favor".

Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, se ha pronunciado este lunes ante el nuevo incendio forestal que se ha declarado en el término municipal de Tarifa (Cádiz) para expresar también "mucha preocupación".

La también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía ha asegurado que "confiamos en nuestros trabajadores del Infoca" y ha instado a la población residente en estos momentos, ya sean vecinos o turistas, a "seguir las recomendaciones de los profesionales".

"La seguridad siempre es lo primero", ha proclamado María Márquez.

