Un hombre muere en Torremolinos tras ser reducido en el robo a una tienda

Un hombre de 35 años falleció ayer, domingo, en la localidad malagueña de Torremolinos cuando la Policía Nacional lo reducía por el intento de un robo en un establecimiento de telefonía.

La llamada de emergencia se produjo sobre las 19:45 horas y fue la Policía Nacional la que solicitó la asistencia médica para atender a un hombre que había entrado en parada cardiorrespiratoria, según ha informado a EFE el 112.

Los agentes de la Policía Nacional acudieron al establecimiento, en la calle Hoyos, por un presunto robo con violencia después de que fueran alertados de que el personal del establecimiento había conseguido retenerlo en la tienda, pero se encontraba en un gran estado de agitación.

La Policía acudió al lugar tras el aviso para detenerlo pero entró en parada cardiorrespiratoria y aunque los agentes, como los servicios del Centro de Emergencias Sanitarias 061, le practicaron las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), estas resultaron infructuosas.

Tanto la Policía como el 061 confirmaron el fallecimiento y se activó el protocolo judicial para el levantamiento del cadáver y su correspondiente autopsia.