La Brigada de la Legión conmemora el día de la Inmaculada Concepción en Viator

La Brigada de la Legión ha realizado este lunes en la Base Álvarez Sotomayor en Viator (Almería) una serie de actividades en conmemoración del día de la Inmaculada Concepción, patrona del Arma de Infantería, del Servicio de Estado Mayor, del Cuerpo Jurídico Militar y del Cuerpo Eclesiástico, durante el acto se ha llevado a cabo la despedida del contingente de la misión F-E SVK-V.

Desde primera hora de este lunes el personal invitado pudo visitar una exposición de materiales y la sala museística de la BRILEG. A las 12,00 horas se ha dado comienzo el acto militar presidido por el Director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), el teniente general Antonio Romero Losada, según una nota del Ministerio de Defensa.

En él ha participado el Tercio 'Don Juan de Austria, 3o de la Legión y el contingente SVK-V formado por más de 800 militares de la BRILEG y unidades del Ejército de Tierra. El contingente se desplegará en las próximas semanas en Eslovaquia para dar continuidad a la misión de la OTAN en el flanco este de Europa. El jefe de línea fue el coronel D. Javier Mackinlay de Castilla, jefe de dicho Tercio.

La parada militar consistió en un acto solemne en el que, una vez formada la fuerza y sin solución de continuidad se realizaron las siguientes acciones: honores a la autoridad, lectura del relato conmemorativo, entrega del título de Legionario de Honor e imposición de condecoraciones al personal militar; tras lo cual, el general Carreras dirigió una alocución a los presentes en el acto y unas palabras al contingente finalizando las mismas con los vivas reglamentarias.

Posteriormente, se rindieron los correspondientes honores a los que dieron su vida por España, los legionarios entonaron el himno de Infantería, la Canción del Legionario y se recitaron dos Espíritus del Credo Legionario, poniendo el colofón el desfile a pie frente a la tribuna presidencial por parte de las unidades participantes

La protección de la Inmaculada Concepción como patrona del Arma de Infantería nace de un hecho del siglo XVI, durante la guerra que los Tercios Españoles de Flandes mantenían en los Países Bajos.

En la pequeña población de Empel los infantes españoles resistían las acometidas de los infantes holandeses, cuando un soldado al excavar una trinchera encontró una imagen de la Inmaculada.

El hallazgo sembró un gran revuelo y fue interpretado como un feliz augurio y ayudó a elevar la moral de las tropas y de esa forma salir airosos del asedio al que estaban sometidos. A la protección de la Inmaculada le atribuyen la salvación y la victoria. Allí mismo se le proclama Patrona de los Tercios de Flandes y se funda la Cofradía de los Soldados de la Virgen Inmaculada.