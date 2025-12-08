Málaga usará el agua de mar en los lavapiés de las playas

El Ayuntamiento de Málaga ha iniciado esta semana las obras necesarias para dotar la red de lavapiés de la playa de la Malagueta con agua salada, medida que surgió para hacer frente a la sequía y en el marco de su apuesta por la sostenibilidad.

En concreto, se está llevando a cabo un pozo como primer paso para abastecer estas infraestructuras con agua procedente del mar, según ha informado este lunes el Ayuntamiento en un comunicado.

Con esta iniciativa, que surgió dentro de las medidas impulsadas por el Consistorio para hacer frente a la sequía, se reducirá el consumo de agua de la red municipal de suministro.

El Área de Servicios Operativos, Playas y Fiestas está ejecutando un pozo de 30 metros de profundidad con una bomba que abastecerá los 13 lavapiés existentes entre la escollera del paseo de Levante y el restaurante Antonio Martín. Toda la infraestructura quedará bajo pasarelas, sin impacto visual.

El presupuesto estimado para llevar a cabo este proyecto piloto e innovador es de 80.000 euros en total, entre las obras del pozo y la motorización y controles del sistema, y se prevé que esté operativo para la temporada estival 2026.

El Ayuntamiento ha destacado que el objetivo de esta actuación es analizar su funcionamiento, de cara a extenderlo a instalaciones similares en otras playas de Málaga.