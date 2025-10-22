Intervienen más de 200 garrafas de gasolina en dos operaciones contra el 'petaqueo' en Cádiz

La Guardia Civil de Cádiz ha realizado en las últimas horas dos operaciones contra el 'petaqueo', el suministro de gasolina a narcolanchas, al intervenir más de 200 garrafas de combustible en Sanlúcar y en la zona del río San Pedro, en Puerto Real.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado a los medios, el operativo desarrollado en Puerto Real se ha saldado con la detención de una persona gracias a la colaboración de vigilancia privada de los astilleros de Navantia.

En concreto, pasadas las 06,00 horas de este miércoles, se ha detectado en la zona del río San Pedro una 'panelable' -una embarcación tipo zodiac con suelo de madera-, la cual ha sido incautada con 187 garrafas de combustible a bordo, lo que conlleva un grave riesgo de hundimiento y de provocar "un serio daño medioambiental".

La otra operación se ha desarrollado en Sanlúcar de Barrameda, donde se ha intervenido una recreativa con 35 petacas en su interior.

Estas actuaciones se suman a la que también se ha producido en esta madrugada, donde se ha incautado una embarcación de alta velocidad, de las utilizadas para el narcotráfico, en la desembocadura del río Guadalquivir.

La Guardia Civil ha señalado que desde principios de año han incautado un total de 9.792 petacas de combustible, sumando hasta 244.800 litros de gasolina.

Además, se ha recordado a la ciudadanía que desde 2018 las embarcaciones de alta velocidad constituyen un género prohibido, por lo que pueden dar aviso de su presencia en el teléfono 062 de la Guardia Civil, disponible 24 horas al día y siete días a la semana.