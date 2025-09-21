Moreno inaugura mañana en Puerto Real el Centro de Fabricación Avanzada

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, presidirá este lunes en el astillero de Puerto Real (Cádiz) la inauguración del Centro de Fabricación Avanzada (CFA), un espacio destinado a impulsar la innovación industrial y la competitividad de sectores estratégicos como el naval, el aeronáutico o el de las energías renovables.

Según ha informado la Junta de Andalucía en un comunicado, el CFA ha contado con una inversión de más de 18 millones de euros financiados con fondos europeos FEDER y se gestionará en colaboración con la Fundación para la Investigación, Desarrollo y Aplicación de Materiales Compuestos (Fidamc), Andalucía Trade y la Universidad de Cádiz.

El centro se ubica en una nave de 1.700 metros cuadrados cedida por Navantia y acondicionada para acoger equipamiento de última generación, concebido como laboratorio industrial de I+D+i a disposición de pymes, grandes empresas y organismos de investigación.

La actividad del CFA se articulará en torno a cuatro áreas tecnológicas identificadas como prioritarias: fabricación aditiva, robótica, metrología y digitalización, y drones, con el objetivo de modernizar procesos productivos, abaratar costes de innovación y facilitar la introducción de nuevos materiales y diseños.

La Junta ha subrayado que el CFA permitirá a las empresas desarrollar prototipos, ensayos y pruebas piloto sin necesidad de grandes inversiones iniciales, lo que facilitará la incorporación de mejoras tecnológicas y el acceso a proyectos de alto valor añadido.

Desde la apertura del proceso de recepción de solicitudes, más de 200 compañías han mostrado interés en participar con proyectos en el centro, lo que, según la Junta, refleja la demanda existente en Andalucía para infraestructuras de estas características.

El acto inaugural prevé las intervenciones del director general del CFA, Isaac Pérez Fafián; del director general de Fidamc, Ernesto González Durán; y del propio presidente de la Junta, seguidas de una visita guiada a las instalaciones y un encuentro con representantes del tejido empresarial