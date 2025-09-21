El Servicio Andaluz de Salud enviará notificaciones de citas sin necesidad de suscripción previa

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) comenzará a enviar desde mañana lunes recordatorios automáticos de la hora y el lugar de las citas médicas, así como otra información sanitaria de interés, a los teléfonos móviles o correos electrónicos de la ciudadanía sin que sea necesario suscribirse previamente.

La medida, que se implantará de forma progresiva en Atención Hospitalaria y arranca en Atención Primaria, busca reducir el absentismo -que se sitúa en torno al 7 % en Andalucía- y mejorar la planificación de la asistencia.

Hasta ahora era preciso inscribirse en el sistema de avisos, en modalidad básica o avanzada. Con el nuevo formato desaparece este requisito, por lo que el SAS ha recordado la importancia de mantener actualizados los datos de contacto en la Base de Datos de Usuario, trámite que puede realizarse presencialmente o a través de ClicSalud+ y la aplicación Salud Andalucía.

Además, el SAS ha informado de que está contactando con las personas suscritas en cuyo registro se han detectado discrepancias en los teléfonos disponibles.

El sistema de notificaciones se enmarca en el Plan de Mejora del Acceso y Gestión de Citas en Atención Primaria, que también introdujo la pasada semana una novedad: cuando no haya huecos en la agenda del médico, el sistema ofrecerá de manera automática otras opciones dentro del mismo centro de salud.

Según los datos aportados por la Consejería de Salud, el "backoffice" (sistema de gestión de citas) de este plan ha gestionado más de medio millón de solicitudes (550.932) en el primer semestre del año.