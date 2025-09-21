Contabilizan más de 3.800 kilos de hachís en la narcolancha del accidente mortal de Cádiz

La narcolancha en la que un hombre perdió ayer la vida al colisionar con una embarcación de la Guardia Civil en la costa de Algeciras (Cádiz) llevaba un cargamento que supera los 3.800 kilos de hachís, según han confirmado a EFE fuentes del instituto armado.

Los hechos se produjeron en la madrugada de este sábado, cuando la patrullera Río Navia de la Guardia Civil emprendió una persecución sobre una embarcación sospechosa de portar droga, cuando se aproximaba a gran velocidad a la playa de Cala Arena.

Durante la intervención, las dos embarcaciones colisionaron, ocasionando el choque el fallecimiento de uno de los ocupantes de la narcolancha, de nacionalidad española.

Dos de los otros tres ocupantes resultaron heridos en la colisión, uno de ellos trasladado de gravedad al hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz), mientras que el cuarto huyó a pie y fue detenido posteriormente por los agentes intervinientes.

A bordo de la narcolancha, los agentes encontraron un elevado número de sacos de arpillera con hachís en su interior, que han arrojado tras el conteo del Servicio Marítimo una cantidad superior a los 3.800 kilos.

Dos de las personas que ocupaban la narcolancha se encuentran en calidad de detenidos, a la espera de su puesta a disposición judicial.

A lo largo de este domingo, se le practicará la autopsia al fallecido, un hombre natural de Huelva.

Fuentes de la investigación han señalado que la embarcación Río Navia sufrió daños en un lateral pero que no se produjeron daños personales por parte de los agentes de la Guardia Civil intervinientes.