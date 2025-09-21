Huelva, primera capital andaluza con 'muros libres' para el desarrollo del arte urbano

El Ayuntamiento de Huelva ha puesto en marcha la iniciativa Muros Libres 'El arte construye ciudad', un sistema pionero de gestión de intervenciones artísticas en espacios municipales para promocionar el arte urbano y normalizar su práctica en entornos legalmente habilitados.

De esta forma, la ciudad onubense se convierte en la primera capital de Andalucía en implantar este proyecto, ha informado el Consistorio en un comunicado.

En una visita realizada a la zona de Muros Libres del Parque Moret, junto al artista local, Víctor Konestilo, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha explicado que la medida "responde a la demanda de artistas locales y aficionados que reclamaban espacios donde desarrollar su creatividad sin recurrir a pintadas ilegales".

Miranda ha asegurado que "esta iniciativa abre la ciudad al arte urbano, ofreciendo a los jóvenes espacios legales y seguros para expresarse y con ello, convertimos un problema en una oportunidad y damos un paso más hacia una Huelva más creativa y participativa."

La primera fase del programa ha comenzado en dos enclaves emblemáticos: el Parque Alonso Sánchez, una de las zonas más afectadas por el vandalismo de pintadas, y el Parque Moret, concretamente en la zona de Parkour, donde ya se ha inaugurado el primer mural, obra del artista onubense Victor Konestilo.

Desde el pasado jueves ya se puede contemplar en el Parque Moret el mural inaugural, titulado 'Parkour', obra del artista urbano onubense Víctor Konestilo, cuya trayectoria lo sitúa entre los creadores más reconocidos de España.

El artista ha destacado la relevancia de esta iniciativa y ha añadido que "en Huelva hay muchísimo talento, pero hasta ahora faltaban espacios para expresarse sin miedo a sanciones. Estos muros suponen un antes y un después para el arte urbano en la ciudad, porque nos permiten crear obras de categoría en lugares emblemáticos como el Parque Moret o el Parque Alonso Sánchez".

El artista también ha puesto el foco en el carácter pionero de esta iniciativa "pues son pocas las ciudades españolas que cuentan con muros realmente abiertos a la ciudadanía. Creo que esta apuesta del Ayuntamiento coloca a Huelva en el mapa nacional del arte urbano".

Al mismo tiempo, ha celebrado que el sistema no requiera permisos previos para poder pintar, "lo que facilita aún más la ejecución de las obras por parte de los creadores, además de despertar el interés de personas con sensibilidad artística que quieran atreverse a pintar y ofrecer su obra a su barrio".

Igualmente, el área de juventud ha habilitado en la web www.huelva.es/juventud un mapa interactivo donde se especifica las zonas habilitadas con muros libres para el arte urbano, que irá actualizándose en el tiempo conforme vayan adecuándose más zonas.