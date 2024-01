El Carnaval de Cádiz sale en tromba a defender al ex triunfito gaditano Miguel Nández ante las burlas de una periodista

La polémica surgió a raíz de una columna de opinión sobre la séptima gala de Operación Triunfo. La periodista Eva Güimil comentó la proyección del programa para sus concursantes. Dijo que "ganar no te garantiza la carrera" pero que, aún así, todos quieren hacerse con el primer premio. "¿Serás un Nández o un David Bisbal?", apostilló con sorna, para hacer una comparación entre ex triunfitos que no han llegado lejos en la industria musical, como es el gaditano Miguel Nández, participante en el programa OT en 2002, y el almeriense David Bisbal, ganador de tres Grammy Latino.

Miguel Nández no ha ganado ningún premio internacional por su carrera, pero es muy querido y valorado en el mundo del carnaval y las comparsas. Forma parte de la comparsa de Antonio Martínez Ares, que este año se ha presentado al COAC como La oveja negra, y es un puntal importante.

Por eso, ante el comentario de la periodista, esta comparsa ha salido en tromba a defender al gaditano. "Está claro, todos los triunfitos no valen para cantar en el Falla. Eso es un privilegio", ha publicado la comparsa de Martínez Ares en un tuit.

"Miguel Nández tiene el placer de cantar lo que le escribe uno de los mejores compositores de la historia. En Cádiz es un ídolo y tiene mas actuaciones que las que pueda tener cualquiera de OT sin ser los del marketing", respondía un seguidor a la publicación del rotativo nacional.

Precisamente solo me apuntaría a OT si me garantizasen acabar donde está Miguel Nández", decía otro. "La clase no la dan las grandes discográficas, señora, y justamente de eso tiene mucho Miguel Nández Y encima canta dirigido por uno de los más grandes de la música, Don Antonio", sentenciaba otro defensor del gaditano.