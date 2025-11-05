Fical arrancará con el estreno nacional del thriller "Papeles"

La XXIV edición del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), que se celebrará del 14 al 23 de noviembre de 2025, arrancará con el estreno nacional del thriller 'Papeles', de Arturo Montenegro. Así lo ha anunciado la diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, quien ha adelantado que la cinta será presentada por sus protagonistas Megan Montaner, Carlos Bardem y Antonio Dechent.

Tras la alfombra y la gala de inauguración, que tendrá lugar a partir de las 19.30 horas del 14 de noviembre, se procederá al estreno de la cinta en el Auditorio Maestro Padilla, dentro de la sección 'Estrenos cine' que reúne en primicia producciones nacionales e internacionales que llegarán próximamente a las salas comerciales. Junto con los protagonistas del filme, también asistirá la productora Patricia González (Eterno Pictures), quienes desfilarán por la alfombra roja y presentarán la película ante el público almeriense.

Esa misma mañana, el festival acogerá un pase de prensa a las 11.00 horas en el Teatro Cervantes, seguido de una rueda de prensa en el Patio de Luces de la Diputación de Almería a las 13.00 horas. La diputada provincial ha resaltado que "empezamos Fical de la mejor de las formas con una película que a buen seguro va a conquistar al público y con su equipo para que pueda acercarla a todos los espectadores de Fical. Invitamos a los almerienses a disfrutar de esta película que se emitirá totalmente gratis tras acabar la gala de inauguración".

Inspirada en el escándalo de los 'papeles de Panamá', 'Papeles' llega a España tras su lanzamiento internacional en Panamá, donde tuvo su estreno mundial. "Desde una mirada íntima y emocional, Montenegro aborda las consecuencias humanas, políticas y mediáticas de un caso real que marcó a un país y se convirtió en símbolo global de la corrupción y la desinformación", han explicado. "Panamá se convirtió de repente en una mala palabra. Con 'Papeles' quise mirar de frente ese dolor, contarlo desde nuestro lado y ayudar a reflexionar, con verdad, sin parcialidad y desde la esperanza de volver a soñar", afirma Arturo Montenegro, nominado a los Premios Forqué y a los Globos de Oro por 'Cumpleañero'.

Para Patricia González, productora de Eterno Pictures, el proyecto "explora el lado B de la historia, ese que casi nunca se cuenta: lo que ocurre dentro de una firma señalada por el mundo entero como símbolo de la corrupción global. 'Papeles' es una historia sobre los daños colaterales, la reputación y la resistencia". Tras su estreno en Fical, 'Papeles' llegará a los cines el 5 de diciembre, distribuida por 'Con un pack'. Atrapada en el escándalo mundial de los 'Papeles' de Panamá, Ana Méndez, directora jurídica del bufete Shubbert & Fassano, se enfrenta a un ataque mediático sin precedentes contra el país y el bufete en el que trabaja, según la sinopsis de la película.

Acusada de blanqueo de capitales, es perseguida por el fiscal Roberto Ramírez y la Interpol, por lo que Ana escapa a la selva para evitar su encarcelamiento. Allí, la soledad y la ausencia de sus tres hijos y de Eric, su marido, le causan un daño irreparable.