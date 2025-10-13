Acceso

Chubascos y posibles tormentas en estas zonas de Andalucía

Los vientos soplarán moderados a fuertes de levante en el litoral almeriense

Una persona se protege de la lluvia en Málaga el pasado jueves
Una persona se protege de la lluvia en MálagaEp
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este lunes en Andalucía intervalos de cielos nubosos, con nubosidad de evolución diurna, sin descartar chubascos dispersos que pueden ir acompañados de tormentas, más probables de madrugada en Sierra Morena y por la tarde en las sierras Béticas.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios.

Los vientos soplarán moderados a fuertes de levante en el litoral almeriense, con rachas ocasionalmente muy fuertes de madrugada; en el resto, vientos flojos variables, con predominio del levante en el Estrecho.

