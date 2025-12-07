Si compras Lotería de Navidad, esto es lo que tienes que saber para no llevarte un disgusto

La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ha difundido este domingo una serie de recomendaciones para participar en el sorteo extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional sin correr riesgos.

Para empezar, es fundamental adquirir los décimos en establecimientos autorizados, es decir, las Administraciones de Lotería, tanto en sus establecimientos físicos como aquellas que cuenten con página web. Si la compra se va a realizar por internet, hay que asegurarse de que se trata de una web autorizada.

Nunca se debe realizar ninguna compra en una web cuya URL no comience por https:// y, en el caso de comprar la lotería por internet, la forma más segura es acudir a la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (https://www.loteriasyapuestas.es/), y la persona consumidora deberá recibir un comprobante electrónico del décimo o de los décimos adquiridos, que tiene la misma validez legal que el décimo en papel.

Recuerda que cada año se detecta un crecimiento de casos de ciberestafas mediante trampas como el 'phishing' (correo electrónico) o el 'smishing' (mensajes SMS), o bien mediante webs aparentemente legales –falsificando los logotipos y símbolos de las administraciones de Lotería– que venden décimos falsos o con las que engañan a las personas usuarias para hacerse con sus datos confidenciales.

Uno de los principales consejos en este sentido es desconfiar de llamadas, correos electrónicos, SMS o mensajes en redes sociales en los que nos comuniquen que hemos sido premiados. En ocasiones, el "anzuelo" que utilizan los ciberdelincuentes es avisar de que hemos sido agraciados incluso en sorteos en los que no hemos participado.

Si no se adquieren los décimos en lugares autorizados, por ejemplo, si se compran a un particular, se corre el riesgo de ser víctimas de estafas por décimos falsos, aunque a la vista esos boletos pueden parecer casi idénticos a los originales.

Así, para confirmar que se trata de un décimo verdadero, hay que fijarse en los logos, códigos y en la leyenda 'Fraccionamiento autorizado por Loterías y Apuestas del Estado'.

En caso de que haya alguna duda sobre la autenticidad del boleto, se puede comprobar en cualquier administración de loterías para que lo verifiquen con el lector correspondiente, o bien en la delegación territorial más cercana de la Sociedad Española de Loterías y Apuestas del Estado.

Décimos compartidos

Una de las formas habituales de participar en la Lotería de Navidad es a través de décimos compartidos. En este caso, es necesario tomar una serie de precauciones esenciales para evitar cualquier incidencia la hora de repartir un posible premio.

Se recomienda fotocopiar el décimo por las personas no depositarias del original del mismo, así como incluir los datos –nombre y DNI o NIE– y firma de las personas participantes, y la cantidad que juega cada una.

Es importante conservar en buen estado los décimos que se adquieran, a fin de evitar posibles problemas si resultaran premiados por presentar signos de deterioro. Si el décimo estuviera estropeado, se recomienda llevarlo en un sobre a una Administración de Loterías, desde donde será remitido a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, entidad que determinará si el billete es válido para cobrar el premio. En caso de grave deterioro, la entidad que decidirá la validez del mismo es la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Los décimos agraciados con premios inferiores a 2.000 euros se podrán cobrar a partir del día siguiente en los distintos puntos de venta autorizados, y si fuera igual o superior a esa cantidad, se debe acudir a las entidades financieras habilitadas.