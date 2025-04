Conversación en la colegial

Mario Vargas Llosa llegó a la colegial a media tarde, acompañado por un puñado de amigos que lo esperaban a la distancia. Tras una breve puerta, charlaba con uno de los organizadores del acto al que llegó a Osuna alentado por el dinero fácil de los años de la burbuja económica del 2000, que permitía excesos como organizar una cuchipanda bestial con más de 100 invitados para ver plantar un olivo. Así estaba España entonces, esperando la crisis pero sin atreverse a decirlo. Aún no se había jodido. Por no perder el tiempo me fui directo al Nobel, con el que comencé a conversar tras una breve e improvisada presentación. Me colé allí, en la nada, donde el peruano esperaba las instrucciones del protocolo. Hablamos de «La ciudad y los perros», del colegio militar, los quepis y las novatadas que sufrieron sus compañeros de promoción. No creo que nadie se metiera con aquel chico fornido con pinta de boxeador, al que le gustaban por igual las mujeres y los libros. En su séquito esperaba una mujer madura y extraordinariamente bella que me presentó como una «princesa croata». Tenía la piel de alabastro, el pelo de Botticelli y unos ojos donde se mecía el adriático concentrado. Me quedé mirándola unos breves segundos y entendí a la perfección que algo había entre ellos. «Yo también fui joven y periodista», dijo Vargas Llosa como para romper el encanto del momento y partir mi cara de bobo con la que miraba a la princesa. Reímos y me contó sus duros comienzos en una redacción de los años cincuenta cuando la verdad esperaba en la calle al periodista. Había que ir a buscarla, entre los coches que circulaban por las avenidas limeñas, perderse en las noches de delito y alcohol hasta las playas, buscar la verdad en el Ochenio de Odría. Yo tenía fresca, de ese verano anterior, la lectura febril de «Conversación en la Catedral» y le respondía con comentarios sobre la novela que él explicaba en primera persona. Yo le preguntaba cosas a Vargas Llosa, pero quién me habló fue Santiago Zavala.