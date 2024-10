Crespo asegura que Europa trabaja en un "nuevo acuerdo pesquero con Marruecos" donde entre el Sáhara

La relación pesquera entre la Unión Europea y Marruecos atraviesa un momento de estancamiento por el conflicto territorial en el Sáhara Occidental, lo que afecta directamente a la actividad de la flota pesquera andaluza. Al respecto, Carmen Crespo, presidenta de la Comisión de Pesca en el Parlamento Europeo, ha asegurado que la Comisión "tiene que explorar posibilidades de negociación con Marruecos y con el Sáhara para poder llegar a un entendimiento".

La sentencia de enero del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que impide que el Sáhara Occidental sea excluido de cualquier acuerdo entre la UE y Marruecos, ha dejado –por el momento– a "más de 40 embarcaciones andaluzas" en una situación de inactividad. "Hay que hacer un nuevo acuerdo donde entre el Sáhara. Eso es lo que dice la sentencia. Se tienen que explorar posibilidades de negociación con Marruecos y con el Sáhara para poder llegar a un entendimiento", ha insistido.

Durante un encuentro con periodistas en Málaga, la presidenta de la Comisión de Pesca ha defendido hoy que "tanto la Comisión Europea como el Consejo y el Parlamento" están evaluando cómo avanzar en estas negociaciones, instando a que la UE explore "la capacidad de negociación con Marruecos y el Sáhara" para llegar a un consenso. Mientras tanto, ha insistido en que se tienen que buscar soluciones transitorias para el sector.

Gestión hídrica

Por otra parte, Crespo también ha insistido en la necesidad de integrar la estrategia hídrica como una prioridad dentro de los fondos Next Generation. Según ha informado, la nueva comisión de la Unión Europea ha reconocido que "los sectores productivos, especialmente los primarios, deben ser estratégicos y competitivos", destacando que los informes Draghi y Letta otorgan "una oportunidad" para estos sectores.

A pesar de los esfuerzos por mitigar el cambio climático, Crespo ha asegurado que "no estamos luchando contra la sequía desde Europa y España, aunque sí desde Andalucía". Además, ha hecho hincapié los "más de 400 millones de euros" invertidos en infraestructuras hídricas en Málaga.

Asimismo, la presidenta de la Comisión de Pesca ha hecho un llamamiento a que el Gobierno permita que los fondos restantes de los Next Generation se destinen a inversiones en infraestructuras hídricas. Crespo ha subrayado que si "el Gobierno de España, imbuido por la UE, hace caso de lo que dicen los eurodiputados, tendremos capacidad de equilibrar los sectores productivos y tener una oportunidad de alimentar" a Europa desde Andalucía. "Vamos a pedir que con el resultante de los fondos que no se han utilizado se invierta en la perspectiva hídrica”, ha afirmado, para lamentar después que mientras que la UE está dispuesta a destinar los fondos a este fin, "el Gobierno español no lo hace", lo que ha calificado como "un error". Según ha explicado, el Ejecutivo español ha priorizado la transición energética en el uso de estos fondos, mientras que las cuestiones hidráulicas han quedado relegadas.

Política pesquera "obsoleta"

Crespo ha hecho hincapié en la urgencia de revisar la Política Pesquera Común (PPC) de la UE, que considera “obsoleta” y se ha referido a la falta de licencias en acuicultura. La presidenta de la comisión pesquera ha destacado que el Mediterráneo ha mejorado su situación según los informes científicos, por lo que consideraría un error que se produjera "un hachazo" en el sector y quiere que se aborden cuestiones como el recorte del número de barcos en el Atlántico y el alga asiática.

Ha propuesto una reducción del IVA en productos pesqueros con el objetivo de hacerlos más accesibles ante la caída de su consumo y ha abogado por impulsar la pesca de especies locales a precios competitivos. En su discurso, ha defendido también la técnica de pesca de arrastre por su función en mantener los fondos marinos en buen estado al remover el fango.