El Defensor del Pueblo Andaluz pide al Parlamento que, "antes de las elecciones", y por "consenso" renueven su cargo

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha pedido este martes al Parlamento andaluz que, "antes de las elecciones", y por "consenso" renueven su cargo tras cumplirse el mandato.

Así lo ha señalado al ser preguntado por los periodistas sobre este asunto en Sevilla. Maeztu ha apuntado que "quien tiene que hablar es el Parlamento", aunque su única solicitud es que "renueven el cargo" después de "llevar un año esperando".

"Siempre ha habido consenso" para la renovación de este cargo, ha apuntado Maeztu, que también ha recordado que él obtuvo "unanimidad", una circunstancia que ha considerado "importante" para una institución "constitucional, autonómica, autónoma, independiente, imparcial y constitutiva de protección de derechos".

De esta manera, ha insistido en pedir al Parlamento que "se repita lo que se ha repetido siempre", un "consejo de las fuerzas" del Parlamento. Además, ha reclamado que se realice en "el trimestre que viene" con la idea de que "no se metan después las elecciones".

"Eso es lo que yo pido y mientras, yo aquí, al pie del cañón", ha subrayado para señalar que le quedan fuerzas para seguir "mientras llega el ansiado acuerdo". "Yo voy a seguir igual. Esta institución sigue funcionando exactamente igual", ha apuntado.