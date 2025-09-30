El dinero que se lleva Alcaraz por ser campeón del ATP 500 de Tokio

Carlos Alcaraz admitió que está posiblemente en el mejor momento de su carrera, y los números así lo confirman. Su victoria en el ATP 500 de Tokio es la octava de la temporada, su récord. En la final superó a Fritz por 6-4 y 6-4. Hasta llegar a la capital de Japón, se había impuesto en Rotterdam, su primer éxito bajo techo, Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's, Cincinnatti y el US Open.

Carlos, también el que más dinero ha ganado

Tras imponerse a Sinner en Nueva York, recuperó el número uno del mundo. A la gloria deportiva también ha unido la económica. Estos siete títulos han hecho ganar en premios a Alcaraz 15.631.652 euros (unos 13,3 millones de euros), más que nadie esa temporada. A ello une ahora los 416.365 dólares (354.630 euros) por imponerse en Tokio, torneo en el que participaba por primera vez.

En esta ocasión, Carlos optó por ir a Japón en lugar de a China, a Pekín, la cita que eligió en 2024 y donde la recompensa económica es mayor: 751.075 dólares por levantar la copa (unos 639.720 euros).

Lo que le queda por disputar a Alcaraz

Alcaraz ha llegado a este tramo final del curso más fino que nunca, sobre todo de mentalidad. Le queda por disputar el Masters 1.000 de Shanghái y, en principio, el de París, cita que podría saltarse si ya tiene el número uno del mundo asegurado, porque allí apenas defiende puntos. Ha desvelado que su gran objetivo es llegar en forma a las Nitto ATP Finals, el clásico Torneo de Maestros que enfrenta a los ocho mejores del año, y después intentar conquistar con España la Copa Davis, cuya Final 8 se disputa en Bolonia (18-23 noviembre), con la Italia de Sinner como anfitriona y defensora del título.