Doñana eleva la crispación política

El Consejo de Participación de Doñana celebrado hoy en Ayamonte ha escenificado aún más si cabe la división política en torno al futuro del Parque Nacional. La Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul asegura haber convocado la reunión de este organismo colegiado para debatir la proposición de ley de 'Mejora de ordenación de regadío del Condado de Huelva en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva)', registrada en el Parlamento de Andalucía por PP y Vox. Con esta futura ley, que llega al Parlamento el jueves, la Junta de Andalucía da prioridad a resolver el problema de cientos de agricultores de la comarca, que seguirán sin poder utilizar agua para regadío pero recuperarán sus derechos; mientras que el Gobierno se posiciona junto a los grupos ecologistas y expertos que alertan de que la situación es crítica.

El consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, criticó la postura del Gobierno "para abordar el problema" en la Corona Norte. "No he visto ningún interés por parte del Estado en resolver el problema", apuntó antes de recordar: "Dos veces he pedido la constitución de la comisión técnica bilateral y dos veces me he quedado esperando. No he visto ningún interés por parte del Estado". Ni siquiera "cuando la ministra presentó el Plan Almonte", que ni lo conocía la Junta de Andalucía, ni el Consejo de Participación". Fernández-Pacheco hizo un llamamiento a "la tranquilidad, al uso del lenguaje constructivo en lugar de seguir llamando a la polémica".

"Se escucha una apelación constante de que esta proposición engaña a los agricultores, dando por hecho que no saben lo que leen. Si todos ustedes lo han entendido, por qué ellos no", se preguntó, pidiendo "respeto" para este colectivo. Al tiempo que recordaba que "es falso, no habrá amnistía para ningún procedimiento sancionador. Los datos son claros. Este Gobierno ha abierto más de 300 expedientes mientras que el Gobierno anterior no llegó a los 65". Fernández-Pacheco reclamó "rigor", reiterando que "el acuífero de Doñana no se toca y no se va a dar agua de inmediato a nadie", sino que se va a crear una comisión que se debería haber creado hace años para estudiar cada caso", toda vez que ha pedido a todas las partes "que se lean el texto de la Proposición de Ley" y ha puesto en valor "el diálogo que se impulsa desde el Gobierno andaluz y desde el PP, grupo proponente de la ley".

En este sentido, se mostró confiado en que la norma "sea mejorada" durante el trámite parlamentario y remarcó que los letrados del Parlamento "no han rechazado esta propuesta, simplemente han planteado que hay dos formas de hacerlo". Asimismo, el consejero ha destacado que el Gobierno andaluz es "el primer interesado en preservar Doñana, en advertir sobre el cambio climático y el respetar la biodiversidad y por eso no se va a sacar ni un litro de agua de Doñana", al tiempo que considera "necesario" que este órgano de participación "conociera de primera mano el contenido de dicha proposición de ley y que debatiera acerca de la misma, ya que está sujeta a propuestas y mejoras". Según indicó, se trata de "buscar una solución urgente a un problema que viene de muy lejos", como son los regadíos de esta zona, pero "sin tocar el acuífero de Doñana". Por todo ello, ha pedido que "se negocie hasta la extenuación" y ha defendido de nuevo la "necesidad" de crear "una comisión bilateral entre el Gobierno de España y la Junta para abordar este asunto, consensuar una solución y darle a la Unión Europea la garantía y la tranquilidad de que vamos a preservar Doñana porque eso es lo que vamos a hacer".

HUGO MORÁN: "HABLAMOS DEL PRESENTE DEL PARQUE"

Por su parte, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, apeló a "habilitar un gran espacio de consenso" para evitar "colocar a Doñana en una situación irreversible" como, a su juicio, "están advirtiendo las instituciones internacionales". "Si no somos capaces de entender que esto pasa por habilitar un gran espacio de consenso probablemente estaremos colocando a Doñana en una situación irreversible y eso es lo que nos están advirtiendo las instituciones a nivel internacional con carácter general, la Comisión Europea, la Unesco, Ramsar; es lo que ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; es lo que está diciendo el Gobierno de España; y es lo que el conjunto de la ciudadanía de nuestro país espera", ha manifestado.

"No se debería venir al Consejo de Participación de Doñana a hablar de hechos consumados", sino que "debería de abrirse un proceso de diálogo previo para que el conjunto de los agentes que tienen presencia en este foro puedan decidir sobre el presente y el futuro de Doñana", señaló. "Porque aunque es verdad que durante mucho tiempo hemos hablado de la necesidad de preservar el futuro de Doñana, hoy ya no hablamos de futuro porque quizá parezca un poco lejano, hoy hablamos del presente de Doñana y creo que todos las administraciones y agentes tenemos la responsabilidad de velar por la integridad de un espacio que significa que hay que preservar tanto su territorio como su desarrollo económico y social", concluyó.

SI SE APRUEBA, AL CONSTITUCIONAL

WWF y SEO/Birdlife pidieron la retirada de la proposición de ley que "contraviene la Constitución y la separación de competencias del Estado y las comunidades autónomas" y, precisamente en base a esto, Ecologistas en Acción ha pedido al Gobierno que una vez se apruebe la iniciativa en el Parlamento de Andalucía, donde se toma en consideración el próximo miércoles, la lleve al Tribunal Constitucional. Una petición que ha sido recogida y a la que se ha comprometido el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para quien que de lo que se trata es de "corregir un déficit que no se tuvo en cuenta en su momento" y entiende que todo debería comenzar por "habilitar un amplio espacio de consenso" para no colocar a Doñana "en una situación irreversible".

El presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, aseguró que la proposición de ley de PP y Vox es "muy negativa", ya que "no hace más que generar tensión y alimentar el conflicto" ante la "situación dramática que está viviendo Doñana y los regadíos".

Por su parte, Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana – CSIC, recordó que “España está condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir sus obligaciones derivadas de la Directiva Marco del Agua y de la Directiva Hábitat”. Según la sentencia, se la condena por no haber tenido en cuenta la extracción ilegal de agua para el cultivo y las extracciones de agua para abastecimiento urbano en la estimación de las extracciones totales de agua subterránea de la comarca de Doñana y por no haber previsto ninguna medida para evitar la alteración ocasionada por las extracciones de agua subterránea sobre los tipos de hábitats catalogados como prioritarios.

Durante su intervención, ha presentado algunos de los datos generados por la actividad científica de la Estación Biológica de Doñana, que están arrojando resultados desoladores, tanto en relación con el estado de las lagunas y otros hábitats del espacio natural como con la biodiversidad que depende de ellos. En el último estudio publicado en la revista científica Science of The Total Environment, los datos demuestran que el deterioro del sistema de lagunas de Doñana es generalizado. Se ha constatado que el 59% de las lagunas de mayor tamaño de Doñana no se han inundado al menos desde 2013. Estos cambios, están significativamente relacionados con la temperatura y la precipitación de cada año, pero también con la extensión de áreas cultivadas, la superficie construida en Matalascañas, la distancia a las estaciones de bombeo de la urbanización y el funcionamiento del campo de golf. Según los datos, el 80% de estas lagunas se secaron antes de lo esperado por la precipitación y la temperatura observadas y el 84% tuvo un área de inundación menor de lo que se había previsto en función de los mismos parámetros, lo que indica que la actividad humana está alterando el equilibrio natural de las lagunas.

“En sistemas mediterráneos, las sequías son recurrentes, pero cuando la sucesión de años sin inundación supera esta recurrencia, la vegetación propia de las lagunas desaparece y son colonizadas por vegetación terrestre, lo que termina con la desaparición completa de las lagunas y la pérdida de los hábitats catalogados por la Directiva”, ha explicado el director de la Estación Biológica de Doñana. Esto es lo que ha ocurrido con el 19% de las lagunas muestreadas en el estudio, que ya han desaparecido por completo. Además, otro 19% tienen más de la mitad de su cubeta invadida por matorral y pinos y solamente un 10%, principalmente localizadas en la vera se mantienen en buen estado.

Por otra parte, las tres lagunas que funcionaban como permanentes, es decir, aquellas que no se secaban en verano como sí lo hace la gran mayoría de las lagunas de Doñana, han dejado de serlo. Por ejemplo, la laguna de El Sopetón y la Dulce, que solo se secaban ocasionalmente, ahora se secan con frecuencia. La situación de Santa Olalla, la mayor laguna permanente de Doñana, ha sido extrema en el verano de 2022, en la que se secó completamente. “Esta laguna se secó parcialmente también en 1983 y 1995, en ambas ocasiones, tras cuatro años seguidos de sequía. Actualmente estamos también en un periodo seco, pero Santa Olalla está mostrando valores mínimos de superficie inundada desde 2012, a pesar de que tanto 2010 como 2011 fueron años lluviosos”, ha indicado. Toda esta situación está teniendo repercusiones sobre la fauna y la vegetación singular de Doñana. Por ejemplo, al acortarse el periodo de inundación de las lagunas temporales, los anfibios han perdido gran parte de sus lugares de reproducción. Según los datos, la riqueza de especies de anfibios se ha reducido de una media de 4,3 especies por km2 en 2003 a 2,5 por km2 en 2021. También es preocupante la situación de las dos especies de galápagos autóctonas de la Península Ibérica, ambas incluidas en las listas rojas europeas, así como la de otros grupos como el de las libélulas y los caballitos del diablo. En 1959 se describieron 43 especies de estas últimas, mientras que en la última década tan sólo se observaron 26 especies y el año pasado, tan solo 12. Otros grupos gravemente amenazados por la pérdida de hábitats acuáticos es el de los peces, del que Doñana conserva especies amenazadas, como la colmejilla o la anguila. Por ejemplo, la desecación total de Santa Olalla en 2022, supuso la muerte de las anguilas que quedaban en esa última laguna permanente. Y la situación crítica de estos hábitats no sólo está afectando a las especies animales. También está teniendo repercusiones negativas para la conservación de plantas acuáticas, especialmente las asociadas a lagunas con un hidroperiodo largo, algunas de las cuales tienen una distribución muy restringida y están amenazadas.

Además de las lagunas temporales, la conservación de otros tipos de hábitats prioritario depende directamente de un acuífero en buen estado, como el monte negro. Por ejemplo, asociado al decaimiento y pérdida del monte negro dentro del Espacio Natural, se está produciendo la defoliacion y muerte de numerosos árboles, incluyendo alcornoques multicentenarios, lo cual es un buen indicador de la excepcionalidad de la situación actual. Desde la última revisión realizada en 2010, han muerto el 8,3% de los alcornoques y un 10% se encuentra en muy mal estado.

El cambio climático está cambiando los patrones de precipitación y estos cambios se van a intensificar en el futuro e indican una clara disminución del agua disponible. Sin embargo, la demanda del agua en la comarca de Doñana no ha dejado de aumentar. Por ejemplo, el regadío en la corona forestal pasó de 2162 ha en 2004 a 3543 ha en 2014, lo que supone un incremento del más del 30% en apenas 10 años. Hoy la superficie ocupada hoy en día es aún mayor.

En relación a la proposición de ley presentada en el Parlamento de Andalucía, Eloy Revilla ha querido dejar clara su opinión: “La explotación actual del acuífero no es sostenible. Se está extrayendo más recurso del que se regenera anualmente mediante la recarga por precipitación, que es variable y decreciente, por lo que se está agotando este recurso natural”.

Además, ha afirmado que la proliferación descontrolada de cultivos de regadío sin las correspondientes autorizaciones ha sido causada por un “claro fallo de gobernanza” por parte de las administraciones competentes. Para él, hay una “clara falta de voluntad política” a la hora de solucionar el problema. “Esta inacción ejecutiva es la que nos ha llevado al insostenible punto crítico en el que se encuentra Doñana”, ha asegurado.

Según el director de la Estación Biológica de Doñana, la necesidad de proveer de agua a las explotaciones que carecen de proposición de ley, dificulta aún más la solución urgente del problema. “La situación actual de Doñana es crítica y no permite esperar otra década a que se tomen las decisiones que ajusten la demanda de agua a la disponibilidad.”, ha afirmado. “Si así se hiciera, estaríamos imponiendo, contra la legalidad vigente, la pérdida completa de los sistemas de lagunas temporales y otros hábitats dependientes del acuífero. Adicionalmente, de no actuar con urgencia, el agotamiento del recurso hará que las explotaciones legales tengan problemas para regar, como ya está sucediendo en esta campaña de 2022-2023, poniendo en riesgo toda la actividad económica que depende del acuífero.”

El problema al que se enfrenta Doñana es muy complejo y también lo tendrá que ser su solución. “La creación de falsas expectativas, que a priori sabemos no se pueden cumplir, no hace sino añadir complejidad al problema. Se utiliza una dialéctica infantil, de buenos y malos, que solo busca enfrentar a distintas partes de la sociedad, utilizando mensajes absurdos”, ha criticado. “Es importante recordar que, para ser sostenibles económica, social y ambientalmente, las actividades humanas, también las económicas, necesitan de un medio ambiente predecible y bien conservado.”