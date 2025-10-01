Esta es la dieta saludable que ayuda a combatir la disfunción erectil

Una investigación de la Universidad de Granada (UGR) ha demostrado el impacto de los alimentos vegetales, junto a frutos secos y cereales integrales, para combatir la disfunción eréctil que afecta a más de 300 millones de hombres a nivel mundial.

La dieta formada por alimentos vegetales integrales es buena contra la incapacidad de lograr una erección firme para tener una relación sexual satisfactoria, problema conocido como disfunción eréctil.

Así lo ha demostrado una investigación del área de Medicina de la UGR, una revisión científica que se ha centrado en el impacto positivo de una alimentación vegetal -vegana- integral frente a la disfunción eréctil arteriogénica, que es el tipo más frecuente en hombres mayores de 45 años y que además se considera un factor predictor de eventos cardiovasculares.

"El elemento común entre la disfunción eréctil y las enfermedades cardiovasculares arterioscleróticas es la disfunción endotelial, que constituye la primera alteración en el desarrollo de las placas de ateroma. Esto ocasiona rigidez arterial e inadecuada dilatación ante la llegada de un mayor flujo de sangre", ha aclarado la investigadora y dietista-nutricionista de la UGR Mariana del Carmen Fernández-Fígares.

El estudio ha analizado los alimentos que ayudan a confrontar esta patología, entre los que destacan frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos y semillas siempre que no se les haya retirado ninguna de sus partes comestibles.

Este tipo de dieta es mucho más beneficiosa frente a la disfunción eréctil que aquella con alimentos de origen animal, según ensayos clínicos controlados que han demostrado una mejora de los parámetros de riesgo cardiovascular y de reducción de la aterosclerosis.

Aunque esta investigación se ha centrado en el impacto sobre la disfunción eréctil, los estudios ya han demostrado que la dieta vegetal integral es buena para combatir la diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedad renal crónica y demencia.

"Una dieta vegetal integral debería considerarse como una potencial herramienta en la prevención y mejora de la disfunción eréctil y de enfermedades crónicas", ha concluido la investigadora.