Esta venta de Cádiz prepara huevos con patatas "tan buenos como los de Lucio", según el chef José Andrés

El chef José Andrés es conocido por todo el mundo gracias también a su labor filántropa. Está nacionalizado como estadounidense pero no esconde su amor por España, que visita cada vez que puede. No es ningún secreto que es asiduo en la provincia de Cádiz y de sus restaurante y ventas más emblemáticas. De hecho, en la Venta Pinto, ubicada en la Barca de Vejer de la Frontera, para desde hace algunos años para degustar su tradicional lomo con manteca. Tanto es así que incluso ha dado una vuelta de tuerca al bocadillo más famoso de este restaurante. El giro a la receta se le ocurrió en 2019 cuando pidió al cocinero que la introdujera un huevo frito de yema suelta para darle mayor jugosidad. No contento con eso, le sumó otro extra: una cazuelita de gulas al conjunto. Quedó tan encantado que le hizo una foto y lo subió a sus redes sociales para dar a conocer las delicias del plato.

No muy lejos de allí, hay otra venta que no ha escapado al radar de este chef: la Venta el Toro, ubicada en la pedanía de Santa Lucía (Vejer de la Frontera) y conocida sobre todo por sus famosos huevos fritos con patatas.

Abrió en la década de los 40 de la mano de Antonio Esquivel. Sería su hijo Antonio Esquivel Aragón el que le dió personalidad al sitio y comenzó a servir los famosos huevos fritos con papas. Ahora regenta el establecimiento su sobrino Antonio Esquivel Gallardo, tras jubilarse su madre, María Luisa Gallardo, que se encargaba de la cocina

Es una casa con techo a dos aguas de pequeñas dimensiones donde hay una pequeña barra y paredes de piedra encaladas en blanco con múltiples objetos que la decoran: carteles de corridas de toros, jamones ibéricos, ristras de ajos, quesos, panes rústicos…, más encanto imposible. Fuera tiene una terraza decorada con macetas y un delicioso comedor situado al otro lado de la carretera con suelo de madera y por debajo del cual pasa un riachuelo. En lo que se refiere a la gastronomía pan de pueblo para desayunar, especialmente recomendable untarlo con la zurrapa del almuerzo campero que hacen en el establecimiento.

Para el almuerzo son imprescindibles los huevos fritos con papas servidos en plato de duralex. De hecho, en una de sus visitas a la Venta el Toro, del chef José Andrés le dijo a un amigo suyo y conocido crítico gastronómico, que este establecimiento "preparaba unos huevos tan buenos como los de Lucio", refiriéndose al conocido cocinero de Madrid