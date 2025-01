Estos son los ganadores de la cesta de Navidad valorada en 850.000 euros

Ascensión Macarena Mata y José Antonio Páez, un matrimonio vecino de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), han recibido esta tarde una cesta con 850.000 euros en premios, la que cada año sortea la venta El Paisano de Utrera (Sevilla), unos premios que han ido a parar a una casa “donde realmente hacía falta”. Muy emocionada, Ascensión ha relatado “los malos tiempos” que la familia ha pasado y la ayuda que ha recibido de familiares para salir adelante, y ahora, ha dicho, han tenido “algo que no nos podemos creer”, con regalos que, ahora, tendrán que organizarse para recoger en varios camiones para llevarlos a su casa.

La historia de este premio en concreto hay que buscarla en un compañero de la planta de reciclaje donde trabaja su marido, “que compró varias papeletas, y cada uno le pagamos la nuestra”, lo que hizo a través de la web de la venta, ha dicho José Antonio. De hecho, este año hay un segundo ganador, un vecino de Casariche (Sevilla) que compró una papeleta presencialmente en el mismo establecimiento y se ha llevado exactamente lo mismo que el matrimonio de Los Palacios, ya que cada año la cesta duplica sus premios, en caso de que se vendan rápidamente las primeras 100.000 papeletas, sacándose a la venta otras 100.000.

Curiosamente, a pesar de que las papeletas, tanto físicas como virtuales, viajan a buena parte del mundo, los ganadores que hoy han recogido los premios son vecinos de un pueblo situado a tan solo 20 kilómetros del establecimiento. La cesta ‘La Niña’, llamada así por celebrarse su sorteo un día antes del de El Niño de la Lotería Nacional, vendía sus papeletas al precio de 10 euros desde finales del pasado abril, y entre sus regalos se encuentran dos coches, uno eléctrico y otro híbrido, una moto de gasolina, una eléctrica 100 % y otra acuática.

Además, incluye un apartamento en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), una autocaravana de siete plazas y alimentos suficientes para una familia de cuatro miembros durante más de un año, sin que falte, como es tradición, un bote de sal de frutas para digerir lo mejor posible los premios obtenidos. Ascensión ha relatado que cuando su marido recibió la llamada que le indicaba que era el ganador “colgó el teléfono y estaba completamente blanco, sin reaccionar”, y cuando ya acertó a decirlo lo que pasaba comenzaron “a saltar de alegría, a llamar a gente” y a digerir lo que pasaba.

Este jueves acudieron a Sanlúcar de Barrameda a ver “el apartamento de ensueño” que les ha tocado, y ahora tienen que decidir “cómo se reparte, algo que ya veremos en la familia”. Ambos son padres de tres niños que han acudido también a la entrega de la cesta. Macarena es ama de casa, y no ha podido reprimir el llanto en varias ocasiones tanto ante los periodistas como ante la veintena de familiares y amigos que han acudido al acto protocolario de entrega.

Juan Luis Cadena, el portavoz de la venta, no ha podido tampoco reprimir su alegría al haber entregado el premio "a gente que de verdad le hace falta y lo va a saber disfrutar". Entre los premios, se han llevado un salto en paracaídas en el aeródromo sevillano de Bollullos de la Mitación, en homenaje a los últimos ganadores, los cuñados canarios Aarón y Goyo, que compraron la papeleta en su camino hacia este municipio para practicar su afición saltando desde una avioneta, aunque no se han pronunciado sobre si aceptarán o no este regalo en concreto. La cesta de El Paisano cumple con varias tradiciones, y entre ellas se encuentra que está lista para ser expuesta y comenzar con la venta de las primeras papeletas cuando se celebra el Gran Premio de España de Motociclismo en Jerez de la Frontera (Cádiz), con lo que el viernes 25 de abril quedará inaugurada oficialmente la que será sorteada el 5 de enero de 2026.