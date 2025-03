Festival Internacional de Cine Queer de Andalucía: programación completa hasta el

La 21ª edición de Andalesgai sigue su curso en Sevilla, ofreciendo cinco días más de cine y actividades en diferentes espacios de la ciudad. Organizado por Fundación Triángulo, el festival continúa reafirmándose como un evento clave para la visibilización y defensa de los derechos LGBTIQ+ a través del cine y la cultura.

Hoy, el festival ofrece dos citas imprescindibles que combinan literatura y creación audiovisual:

Presentación del libro 'Que no se te note' (18h, sede Fundación Triángulo): La artista y activista Rocío Saiz presentará su primera novela, una historia que aborda la identidad y la autoaceptación desde una perspectiva íntima y reivindicativa. Un encuentro abierto al público para dialogar sobre representación LGBTIQ+ en la literatura y la importancia de romper etiquetas.

Taller de Microcortos Queer (18h, CICUS): Un espacio formativo ideal para quienes deseen experimentar con la creación audiovisual. Con el apoyo de profesionales, los participantes podrán escribir, producir y editar un microcorto con smartphone, que se proyectará en el marco del festival.

La programación continúa hasta el 23 de marzo

Aún quedan días llenos de propuestas cinematográficas y actividades paralelas para todos los públicos. En los próximos días, el festival ofrecerá títulos imprescindibles como:

-Reas, de Lola Arias, (V,21, 17h Cines Avenida) un musical protagonizado por mujeres y personas trans que estuvieron detenidas en cárceles argentinas.

-Neirud, de Fernanda Faya, (X 19, 16h en Fundación Triángulo. Enfrentándose a los secretos familiares la cineasta Fernanda Faya reconstruye la misteriosa vida de su tía Neirud, una pionera luchadora lesbiana negra en el circo brasileño de los años 60.

-Las reinas del drama, de Alexis Langlois, (S,22 21:30, Cines Avenida) una historia sobre la caída de una diva pop por su relación lésbica con un icono punk.

-Sesión especial de Transcafé (J 20, 18:30h en Fundación Triángulo), una muestra de cortos sobre la representación trans.

-Sesión de Trabajo Andaluz (J 20, 20:00h en Fundación Triángulo), con cinco cortos rodados en Andalucía.

Actividades paralelas

Cada edición, la programación de actividades paralelas se convierten en espacios de diálogo, educación y entretenimiento para todos los públicos y hasta el domingo 23 aún quedan múltiples actividades por disfrutar, entre ellas:

Team Antibullying (V 21, 11h, Mk2 Nervión Plaza): Tras el éxito de la primera ronda, este próximo viernes 21 regresa esta actividad educativa dirigida a 400 alumnos más de Sevilla. Una iniciativa que fomenta la diversidad y el respeto entre jóvenes de 12 a 16 años a través de una competición interactiva entre institutos. "La educación es la base para construir una sociedad más inclusiva y respetuosa. Con el Team Antibullying queremos que las nuevas generaciones crezcan entendiendo que la diversidad no solo es real, sino también valiosa", destaca Andrés Vega, director de Andalesgai.

Charla sobre representatividad queer en el cine (J 20, 17h, Fundación Triángulo), con Do Bofill, director de casting no binario que ha trabajado en películas como As Bestas y Cerditas.

Sesión de Cine Grotesca Queer Palomitera (J 20, 21:30h, Fundación Triángulo), con una película sorpresa llena de humor y provocación.

Sabor a Queer Live Session (S 22, 17:30h, Espacio Santa Clara), grabación en vivo del podcast de David Velduque. El episodio contará con la participación de invitades especiales del activismo y la cultura queer como son: Lola Buzón, Antonio Araque y Jesus Pascual.

Espectáculo Drag Devórame (D 23, Obbio by Holiday), una fusión de arte y gastronomía para cerrar el festival.

El domingo 23 de marzo, el festival celebrará su gala de clausura en los Cines Cervantes, con la entrega de los Premios de Honor y la lectura del palmarés. La ceremonia contará con la proyección del cortometraje Ciao Bambina de Afioco Gnecco y la actuación del Coro Queer de Sevilla, poniendo el broche final a esta edición.

Pes siguen disponibles en www.andalesgai.com, con precios asequibles para garantizar el acceso a toda la comunidad.