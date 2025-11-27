El tiempo
Frío y heladas este jueves en Andalucía
No se esperan precipitaciones en la comunidad andaluza
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este jueves en Andalucía temperaturas mínimas en descenso, con heladas en Sierra Morena y en las sierras del interior oriental, donde podrían ser localmente moderadas. Los cielos estarán poco nubosos o despejados, según el pronóstico de la Aemet.
La temperatura mínima se registrará en Granada, con 2 grados, seguida de Córdoba (3); Jaén (4) y Sevilla, con 6 grados. Las máximas también descenderán en el litoral mediterráneo y se mantendrán sin cambios o en ascenso en el resto. Almería, Huelva, Málaga y Sevilla alcanzarán la temperatura más alta, con 18 grados.
Los vientos soplarán flojos variables en la vertiente mediterránea y flojos a moderados del noreste en el resto, mientras que en el Estrecho serán de levante moderado
✕
Accede a tu cuenta para comentar