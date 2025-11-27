Frío y heladas este jueves en Andalucía

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este jueves en Andalucía temperaturas mínimas en descenso, con heladas en Sierra Morena y en las sierras del interior oriental, donde podrían ser localmente moderadas. Los cielos estarán poco nubosos o despejados, según el pronóstico de la Aemet.

La temperatura mínima se registrará en Granada, con 2 grados, seguida de Córdoba (3); Jaén (4) y Sevilla, con 6 grados. Las máximas también descenderán en el litoral mediterráneo y se mantendrán sin cambios o en ascenso en el resto. Almería, Huelva, Málaga y Sevilla alcanzarán la temperatura más alta, con 18 grados.

Los vientos soplarán flojos variables en la vertiente mediterránea y flojos a moderados del noreste en el resto, mientras que en el Estrecho serán de levante moderado