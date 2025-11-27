Hallan 2.500 plantas de marihuana en un edificio de Roquetas, Almería

La Guardia Civil ha desmantelado ocho cultivos de marihuana con cerca de 2.500 plantas en un edificio de Roquetas de Mar (Almería) durante la operación 'Ketadesa 3', en la que también se han neutralizado 95 enganches ilegales a la red eléctrica.

Según ha informado este jueves la Comandancia de Almería, la actuación se inició a raíz de labores de investigación y quejas vecinales por los constantes cortes de suministro eléctrico registrados por la compañía Endesa, presuntamente causados por el consumo desproporcionado de las plantaciones.

El operativo, llevado a cabo el pasado 19 de noviembre tras la autorización del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Roquetas de Mar, permitió el registro simultáneo de ocho viviendas en un mismo edificio.

En el interior de los inmuebles, que se encontraban sin moradores en el momento de la intervención, los agentes del Puesto Principal de Roquetas de Mar-Aguadulce hallaron las plantaciones y diverso material para su cultivo y mantenimiento.

En el marco del dispositivo, que contó con el apoyo de la Patrulla de Reserva de la Compañía de El Ejido y la Unidad de Helicópteros (UHEL) de Málaga, los técnicos de la compañía eléctrica procedieron al corte de 95 conexiones fraudulentas, incluidas las de las viviendas registradas.

La Guardia Civil mantiene la investigación abierta para identificar a los responsables de los cultivos y ha alertado sobre el riesgo de incendio y electrocución que supone la manipulación de la red eléctrica sin control técnico.