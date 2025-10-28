Fundación MÁS acoge la inauguración del ciclo sobre acuicultura sostenible en colaboración con las Academias y Barbadillo

Ayer se inauguró en la sede de Fundación MÁS el ciclo de jornadas divulgativas sobre acuicultura sostenible y pescado de crianza, una iniciativa destinada a fomentar el conocimiento y la valoración de los productos acuícolas como fuente de alimentación saludable, responsable y de futuro.

El acto contó con la colaboración de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo y la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo, que se suman al compromiso común de impulsar la sostenibilidad y la excelencia gastronómica en el ámbito marino.

La jornada incluyó la participación de Bodegas Barbadillo, que presentó su vino blanco Alba Balbaina, un elegante acompañamiento para los productos protagonistas de esta primera sesión, preparados por el chef portuense Pablo Terrón. El cocinero ofreció una demostración culinaria con ocho elaboraciones de lubina de estero, en las que puso de relieve la versatilidad y el potencial gastronómico del pescado de acuicultura, sorprendiendo por su equilibrio, originalidad y frescura.

Organizadas por Grupo LAERAS, empresa andaluza con más de tres décadas de experiencia en la cría y comercialización de pescado, estas jornadas inauguran el Ciclo de Acuicultura Sostenible, una iniciativa destinada a promover el conocimiento y el consumo responsable de productos de acuicultura nacional entre profesionales de la hostelería, restauración y gastronomía.

Esta actividad está cofinanciada por la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente en pesca y acuicultura, y por la Unión Europea, con cargo al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 50 del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio.

El acto de apertura contó con la asistencia de miembros de ambas Academias, instituciones que comparten el objetivo de poner en valor la acuicultura como fuente sostenible, saludable y de futuro para la alimentación. En palabras de Manuel Salinero, presidente de la Academia Sevillana y secretario de la Andaluza, “este ciclo divulgativo ejemplifica la unión entre gastronomía y sostenibilidad, subrayando que la acuicultura andaluza refleja los valores que defienden las Academias: respeto al producto de kilómetro cero, al territorio, a la innovación y al compromiso con una alimentación responsable y de futuro.”

Durante la presentación, Francis Romero, director general de Grupo LAERAS y presidente del Centro Tecnológico de Andalucía, subrayó que “en un mundo donde el respeto por el esfuerzo y el trabajo honesto se diluye, la acuicultura representa un modelo de equilibrio entre innovación, sostenibilidad y compromiso con el territorio.”

Romero destacó también que la acuicultura ya supera a la pesca extractiva a nivel mundial, y que el pescado de cultivo nacional “no solo es una elección gastronómica, sino también una elección ética y sostenible.”

Por su parte, Sara Romero, gerente del proyecto DEL’AQUA – Delicias del Mar, presentó las líneas maestras del programa, que contempla diez encuentros monográficos entre las provincias de Cádiz y Sevilla, con menús degustación y demostraciones culinarias centradas en especies como lubina, dorada, corvina, pez limón, rodaballo y lenguado. Cada encuentro reunirá a profesionales del canal HORECA para divulgar las características organolépticas de los productos de acuicultura, su trazabilidad y su valor gastronómico.

La jornada inaugural concluyó con una degustación elaborada por un catering especializado, en la que los asistentes pudieron comprobar la calidad y versatilidad de los productos DEL’AQUA, así como su potencial para integrarse en la alta cocina contemporánea.

Con esta iniciativa, Grupo LAERAS refuerza su papel como referente en la promoción de una acuicultura sostenible, innovadora y comprometida con el desarrollo local, reafirmando su vocación de puente entre el conocimiento técnico, la excelencia gastronómica y el consumo responsable