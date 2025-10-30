Detenido un presunto agresor sexual que se ocultaba en una comuna "hippie" en Granada

La Policía Nacional ha detenido este miércoles en la provincia de Granada a un fugitivo buscado en Alemania por agresión sexual y lesiones agravadas.



Según ha informado este jueves la Policía Nacional, el reclamado, condenado a seis años de prisión por los hechos cometidos en julio de 2022 en Varel (Alemania), forzó a una mujer a mantener relaciones sexuales.



Además ató a la víctima con unas esposas mientras la estrangulaba sin llegar a causarle la muerte, pero provocándole lesiones graves.



Tras conocer su huida, y su posible ocultación en España, los agentes centraron al fugitivo en la provincia de Granada donde podría residir en una comuna 'hippie', ubicada en una zona remota boscosa con un único acceso por un camino transitable solo a pie, donde pasaba desapercibido