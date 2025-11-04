Herido un menor de 12 años tras ser apuñalado por otro en Granada

Un menor de unos 12 años ha resultado herido este martes tras ser apuñalado por otro de la misma edad en Albuñol (Granada), ha informado a EFE la Guardia Civil, que investiga los hechos.

Según las fuentes, el suceso ha ocurrido sobre las 8:20 horas en el entorno de un instituto del municipio -se desconoce aún si en el exterior o el interior-, y el agredido, que presenta heridas por arma blanca, ha sido trasladado a un centro sanitario, aunque la parecer su vida no corre peligro.

La Guardia Civil, que ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, dará cuenta de lo ocurrido a la Fiscalía de Menores, aunque con esa edad son inimputables, señalan las fuentes