Presentado el Granada Sound con la participación de grupos nacionales muy destacados

El Ayuntamiento granadino ha acogido la presentación de la decimotercera edición del festival Granada Sound, en un acto presidido por la alcaldesa, Marifran Carazo, y que ha contado con la asistencia de David Sánchez, CEO de The Music Republic, este viernes, cuando da comienzo esta cita cultural en el recinto del Cortijo del Conde con la asistencia prevista de unas 25.000 personas en torno a artistas como Mikel Izal, Zahara, Xoel López, Miss Caffeina, Viva Suecia, Ojete Calor, Dorian, Siloé, Álvaro Sánchez y otros grandes nombres del panorama musical actual.

Durante la presentación, Carazo ha subrayado la importancia del evento para la ciudad y su proyección cultural, destacando el compromiso organizativo del Ayuntamiento. El encuentro ha concluido con un 'showcase' de Paula Mattheus, que ofreció un adelanto de los temas que interpretará este viernes en el festival, anticipando la emoción que vivirá Granada este fin de semana como una de las grandes capitales de la música en vivo.

Con una clara vocación inclusiva, el festival ofrecerá interpretación en lengua de signos española en conciertos de Viva Suecia y Siloé, en colaboración con Asogra, según ha detallado también el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa. Además, se habilitarán servicios como consignas, pulsera recargable, transporte lanzadera y zona de taxis para "garantizar la mejor experiencia de los asistentes".

Genera un impacto económico superior a los 13 millones de euros, con una ocupación hotelera cercana al 95 por ciento. Pero la música en Granada no se queda ahí. Este fin de semana la ciudad se convierte en epicentro nacional de la música en directo, sumando la cita a la celebración de la I Bienal de Flamenco y del Zaidín Rock, el festival de rock más antiguo de España.

De hecho, un estudio reciente de Seatpick revela su posicionamiento como una de las tres capitales de la música en directo en España, junto a Madrid y Barcelona. La alcaldesa ha destacado durante la presentación que "Granada late con la música y muestra al mundo nuestra capacidad cultural y organizativa. Este festival, junto con la amplia agenda que vive la ciudad este fin de semana, refuerza nuestro camino hacia la candidatura de Granada Capital Europea de la Cultura 2031, porque la música es también cultura y motor de proyección internacional".