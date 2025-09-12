El CAV Esquimo de Dos Hermanas, equipo de voleibol femenino, se llamará Fundación Cajasol

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y el presidente del CAV Esquimo de Dos Hermanas, Martos Manuel Galán, han renovado su acuerdo de colaboración para la temporada 2025/2026, marcando un hito en su relación con una apuesta sin precedentes por parte de la Fundación. Fruto de este compromiso, el club pasará a competir bajo la denominación Fundación Cajasol Andalucía, consolidando así el respaldo firme de la entidad a este proyecto deportivo andaluz.

Este convenio, que lleva varios años en vigor, se ve ahora ampliado tanto en alcance como en objetivos, con la voluntad de seguir impulsando el deporte base, la formación y el compromiso social a través del voleibol.

El acuerdo contempla una amplia batería de iniciativas que refuerzan la estructura y actividad del club, entre ellas:

● Participación competitiva de todos los equipos del club en competiciones federadas y no federadas, desde las categorías alevines hasta los equipos senior, incluyendo las escuelas y academias de formación.

● Fomento del deporte entre los jóvenes, con especial atención a la promoción de la cantera, así como colaboraciones con otras entidades y clubes de la provincia.

● Acciones formativas y sociales, alineadas con los valores de la Fundación Cajasol, que buscan fomentar la inclusión, el trabajo en equipo y el desarrollo personal a través del deporte.

Con esta alianza, la Fundación Cajasol refuerza su compromiso con el deporte andaluz como herramienta de transformación social, apoyo a los jóvenes talentos y cohesión del territorio. El Club Voleibol Esquimo, por su parte, se consolida como uno de los referentes del voleibol en Andalucía, afrontando esta nueva etapa con ilusión y responsabilidad. El conjunto nazareno disputará por tercera temporada consecutiva competición europea llevando el nombre de Andalucía por Europa en la CEV Challenge Cup consolidándose como referencia en el deporte femenino de élite en la región. De igual forma, aspira a estar de nuevo en los puestos altos de la máxima categoría del voleibol nacional donde ya estuvo en la lucha de los playoffs por el título en las pasadas dos campañas.

Su cantera sigue creciendo de forma exponencial y ya cuenta con cuatrocientos jóvenes desde la categoría alevín hasta los seniors a través de los equipos federados, las escuelas de formación y la academia.

Esta colaboración supone un paso más en la apuesta por el deporte como motor de desarrollo personal y colectivo en Andalucía que la Fundación Cajasol ha puesto en marcha para esta temporada.